Le Ministre annonce la construction de 515 369 nouvelles unités résidentielles

Le Ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présenté devant la Commission des Finances et du Budget un bilan conséquent de son secteur. Il a mis en avant les réalisations marquantes, avec la réception de plus de 330 000 unités résidentielles en diverses formules d’ici la fin de 2023. Ces chiffres témoignent de la concrétisation des promesses gouvernementales, avec plus de 1,25 million d’unités livrées entre 2020 et 2023, répondant ainsi à une demande pressante en logements.

Le Ministre a également exposé l’initiative audacieuse de lancer la construction de 515 369 nouvelles unités résidentielles d’ici décembre 2023. Ces projets représentent un engagement fort envers l’amélioration des conditions de logement pour les citoyens, illustrant la volonté gouvernementale de répondre aux besoins croissants en logements.

Il a souligné l’importance des programmes sectoriels, évoquant la réception de 4 398 équipements publics, dont 313 sont liés aux programmes centraux de 2023, touchant des secteurs essentiels tels que l’éducation, l’intérieur, et la justice. Ces réalisations témoignent de l’engagement continu du gouvernement à améliorer les infrastructures et les services publics pour le bien-être des citoyens.

Perspectives et Projections pour 2024

Le Ministre Belaribi a également partagé les projections ambitieuses pour l’année 2024. Le projet de loi de finances de 2024 a validé l’enregistrement de 210 000 nouvelles unités résidentielles de différentes formules, auxquelles s’ajoutent 250 000 autres unités, dont 100 000 logements publics locatifs et 150 000 logements ruraux. Ces chiffres reflètent l’engagement continu du gouvernement envers la construction de logements accessibles pour tous.

Le programme immobilier enregistré pour 2024 prévoit la réalisation de 460 000 nouvelles unités résidentielles, dont 130 000 logements publics locatifs, 20 000 logements promotionnels aidés, 230 000 logements ruraux, et 80 000 unités dans des lotissements sociaux. Ces prévisions montrent une orientation stratégique visant à répondre aux besoins variés de logement dans le pays, offrant ainsi des solutions adaptées à différents segments de la population.