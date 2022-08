Le ministères des affaires étrangères réagit à l’incendie en Egypte

L’Algérie a exprimé ses sincères condoléances à l’Egypte, suite à l’incendie qui s’est produit ce dimanche 14 aout, dans l’église Abou Sifine du quartier populaire d’Imbaba, nommée d’après le saint Mercure de Césarée, ayant entraîné la mort de nombreux citoyens égyptiens.

C’est dans un communiqué rendu public que le ministère des Affaires étrangères a déclaré: « L’Algérie exprime ses plus sincères condoléances et sa sympathie à la République arabe sœur d’Égypte. Suite à l’incendie survenu le matin du 14 août 2022, dans l’église d’l’église Abou Sifine du quartier populaire d’Imbaba. Ce qui a causé la mort et des blessures à de nombreux citoyens égyptiens. »

Le communiqué ajoute : « que l’Algérie partage avec les frères égyptiens, le gouvernement et le peuple, la douleur du deuil dans cette tragédie. Elle renouvelle ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. »

Le dernier bilan fait état de 41 décès suite à l’incendie dans l’église Abou Sifine

Selon un dernier bilan, 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui s’est déclaré ce dimanche lors d’une messe dans une église du Caire, selon les autorités ecclésiastiques coptes. L’Eglise copte égyptienne a fait état de « 41 morts et 14 blessés » en citant « des sources au sein du ministère de la Santé », dans un communiqué publié sur son compte Facebook.

Cet incendie dont l’origine reste à déterminer est survenu à l’église Abou Sifine du quartier populaire d’Imbaba, nommée d’après le saint Mercure de Césarée, révéré par les Coptes, selon les autorités. « J’ai mobilisé l’ensemble des services de l’Etat pour que toutes les mesures soient prises », a aussitôt réagi le président Abdel Fattah al-Sissi sur son compte Facebook. Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe, afin d’établir les raisons du départ de feu, tandis que le ministère de la Santé a indiqué avoir dépêché plusieurs dizaines d’ambulances.