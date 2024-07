Le ministère reporte les grands festivals artistiques en Algérie pour soutenir la Palestine

Le ministère de la Culture et des Arts de l’Algérie a annoncé le report de tous les grands festivals artistiques prévus cet été. Cette décision, officialisée par un communiqué, s’inscrit dans la continuité de la position constante et avant-gardiste de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne. L’Algérie soutient fermement la résistance légitime du peuple palestinien face à l’agression sioniste.

Le ministère a souligné que ce report reflète l’engagement indéfectible de l’Algérie à soutenir la Palestine. En reportant ces événements culturels, l’Algérie réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte courageuse contre les violences et atrocités perpétrées à son encontre. Cette démarche s’harmonise avec les efforts constants de l’État algérien pour défendre et soutenir la cause palestinienne.

Le communiqué indique également que le report des festivals coïncide avec l’intensification des actes de violence et des massacres commis contre le peuple palestinien. Face à cette escalade de l’horreur et de la brutalité, l’Algérie choisit de manifester son soutien par des actions concrètes, telles que le report de ces manifestations artistiques majeures.

Adaptation des activités culturelles pour soutenir la cause palestinienne

En plus du report des grands festivals artistiques, le ministère de la Culture et des Arts a annoncé une adaptation des activités culturelles et intellectuelles pour mieux refléter la solidarité avec la Palestine. Les événements et programmes culturels seront réorientés pour promouvoir la cause palestinienne et soutenir la résistance légitime du peuple palestinien.

Ces ajustements permettront de mettre en avant l’importance de la résistance et du soutien international à ce peuple en détresse. Les manifestations culturelles prendront une dimension plus engagée, visant à sensibiliser le public à la situation en Palestine et à encourager un soutien plus actif.

Cette initiative marque une étape importante dans l’engagement de l’Algérie envers la cause palestinienne, démontrant une fois de plus sa position de leader dans la défense des droits humains et de la justice internationale.