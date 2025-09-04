Le ministère ouvre une nouvelle phase de transferts et de recrutement des enseignants

Alors que la rentrée scolaire 2025-2026 approche à grands pas, le ministère de l’Éducation nationale algérien vient d’annoncer des mesures importantes concernant les enseignants titulaires et les candidats à un poste de contractuel.

Après une première phase de traitements des demandes, de nombreux enseignants n’ont pas vu leur vœu de mutation accepté. Mais une nouvelle opportunité s’offre à eux grâce à la libération de postes dans leurs wilayas d’origine.

Parallèlement, les résultats des candidats inscrits sur la plateforme « Tawdif » seront prochainement disponibles. Décryptage des annonces et des calendriers à retenir.

Une deuxième phase pour les transferts des enseignants titulaires

Le ministère de l’Éducation nationale a confirmé qu’une nouvelle étape de traitement des demandes de transfert hors de l’administration d’origine (mouvements d’entrée et de sortie de wilaya) allait être ouverte.

Cette procédure concerne spécifiquement les enseignants des trois paliers (primaire, moyen et secondaire) dont la demande initiale n’a pas abouti. La raison de cette seconde chance est la libération de postes budgétaires dans leurs académies d’origine. Suite aux départs acceptés lors de la première vague.

Le communiqué précise que « ces postes seront utilisés intégralement et sans exception » afin de satisfaire un maximum de demandes en attente, et ce, « avant de recourir au recrutement d’enseignants en qualité de contractuels« .

Ministère de l’Éducation nationale : calendrier et modalités de choix des postes

Les résultats de cette seconde session de mutation seront accessibles à partir du dimanche 7 septembre 2025. Via l’espace personnel dédié de chaque enseignant sur la plateforme ‘Ostad’ du système d’information du secteur.

Les enseignants dont la demande sera finalement acceptée devront impérativement sélectionner leur futur établissement dans un délai très serré. Le ministère a fixé la période du dimanche 7 septembre à 14h00 au mardi 9 septembre à minuit (00:00). Un laps de temps court qui nécessitera une réactivité immédiate de la part des concernés.

Les résultats des candidats contractuels bientôt dévoilés

Dans un autre communiqué, le ministère s’adresse également aux nombreux candidats qui souhaitent intégrer l’éducation nationale en tant qu’enseignants contractuels. Inscrits sur la plateforme dédiée (tawdif.education.dz), ils pourront consulter le résultat de leur candidature à partir du jeudi 11 septembre 2025.

Le ministère justifie ce calendrier par « la nécessité de répondre aux exigences de la rentrée scolaire« . Et « le volume très important des demandes » à traiter.

Enfin, ces annonces du ministère de l’Éducation nationale marquent la dernière ligne droite dans l’organisation de la prochaine rentrée scolaire.