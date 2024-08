Le ministère ouvre les candidatures pour les enseignants et enseignants hospitalo-universitaires

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement ouvert une nouvelle campagne de candidature pour les enseignants et enseignants hospitalo-universitaires souhaitant accéder aux grades prestigieux de Professeur et Professeur Hospitalo-Universitaire. Cette initiative vise à valoriser les carrières académiques et à récompenser l’excellence dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en Algérie.

Selon le communiqué du ministère, cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions transitoires prévues par les articles 57 et 63 du décret exécutif n° 08-130 du 3 mai 2008. Ce décret, modifié et complété, définit le statut particulier des enseignants-chercheurs et des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires. L’objectif est de permettre aux enseignants éligibles de bénéficier d’une reconnaissance officielle pour leurs années de service et leur contribution scientifique.

Quels sont les critères d’éligibilité et les modalités de dépôt des dossiers ?

Les enseignants intéressés par le grade de Professeur doivent alors être en activité et justifier d’au moins vingt années de service effectif au 31 décembre 2023. De plus, ils doivent avoir produit des travaux scientifiques et pédagogiques significatifs depuis leur nomination en tant que professeur. La validation de ces candidatures se fera après consultation du Conseil de Déontologie et d’Éthique universitaire.

Pour les enseignants hospitalo-universitaires, les critères sont similaires avec une exigence supplémentaire : ils doivent avoir exercé au moins dix ans en tant que chef de service hospitalo-universitaire. Cette distinction reflète l’importance de leur contribution à la formation médicale et à la recherche en milieu hospitalier.

Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement via une plateforme numérique dédiée, accessible à l’adresse suivante : https://services.mesrs.dz/Emeritat . La période de dépôt s’étend du dimanche 18 août 2024 au dimanche 1er septembre 2024.

Enfin, le ministère a précisé que les enseignants et enseignants hospitalo-universitaires ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 2024, mais ayant satisfait aux conditions d’éligibilité lorsqu’ils étaient encore en activité, peuvent se voir décerner le titre honorifique de « Professeur » après l’installation du Comité National du Mérite. Cette reconnaissance posthume ou honorifique souligne l’engagement durable des enseignants dans le développement du savoir et de la recherche en Algérie.