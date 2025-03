Le ministère lance des écoles de formation musicale pour les jeunes dans 19 wilayas

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer l’éducation artistique et ancrer la culture musicale chez les jeunes, le ministère de la Culture et des Arts a supervisé, ce samedi 22 mars 2025, en coordination avec les walis locaux, l’ouverture des écoles de formation musicale au sein des maisons et palais de la culture dans 19 wilayas.

Ces dernières comprennent : Chlef, Laghouat, Batna, Béchar, Bouira, Tlemcen, Skikda, Constantine, Mostaganem, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tindouf, El Oued, Khenchela, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sidi Bel Abbès et Annaba.

Cette initiative s’inscrit dans la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du soutien aux arts et du développement de la formation culturelle. Elle répond également aux directives du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouheir Ballalou, visant à créer des espaces académiques spécialisés pour le perfectionnement des talents musicaux et le développement des capacités artistiques des jeunes selon des bases scientifiques modernes.

Un engouement prometteur pour l’apprentissage musical

Jusqu’à présent, 580 élèves, âgés de 7 à 15 ans, se sont inscrits, témoignant de l’intérêt croissant pour ces espaces de formation et de leur importance dans la promotion des pratiques culturelles au sein des nouvelles générations.

Dans cette optique, le ministère a veillé à mettre en place toutes les conditions pédagogiques nécessaires pour assurer une formation de qualité. Les écoles sont ainsi équipées d’instruments de musique et bénéficient d’un encadrement assuré par des professeurs expérimentés. De plus, des programmes éducatifs complets ont été conçus pour répondre aux normes académiques internationales.

Le ministère envisage d’étendre progressivement cette initiative à d’autres wilayas en fonction des besoins locaux. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à garantir l’égalité des chances dans la formation musicale et à affirmer le rôle de la musique comme un vecteur essentiel de préservation de l’identité culturelle nationale.

Education musicale sur les jeunes : quels sont les bénéfices ?

L’apprentissage de la musique joue un rôle essentiel dans le développement intellectuel et émotionnel des jeunes. De nombreuses études ont démontré que la pratique musicale améliore les capacités cognitives, notamment la mémoire, la concentration et les compétences en mathématiques et en langage. En suivant une formation musicale dès le plus jeune âge, les enfants développent également leur discipline et leur rigueur, des qualités essentielles pour leur réussite scolaire et personnelle.

Au-delà des bénéfices académiques, la musique favorise également l’expression de soi et renforce la confiance en soi. En jouant d’un instrument ou en participant à des ensembles musicaux, les élèves apprennent à travailler en équipe, à écouter les autres et à gérer leur stress, des compétences précieuses pour leur avenir.

Enfin, la musique joue un rôle clé dans la transmission du patrimoine culturel. En intégrant des écoles de musique dans plusieurs wilayas, le ministère de la Culture et des Arts permet aux jeunes de se familiariser avec les richesses du répertoire musical national et international, tout en les encourageant à développer leur propre sens artistique.