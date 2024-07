Le Ministère du commerce révèle les dates des ventes en soldes d’été 2024

Le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a annoncé le début de la période estivale des ventes en soldes, qui se tiendra du 26 juillet au 13 septembre 2024. Cette initiative a pour but de dynamiser le secteur commercial pendant les mois d’été et d’offrir aux consommateurs des opportunités d’achats avantageux.

Documents requis pour les licences de vente à prix réduit

Dans un communiqué officiel, le Ministère invite les agents économiques à saisir cette opportunité et à s’engager activement dans les ventes en soldes. Les commerçants sont encouragés à appliquer des prix réduits et compétitifs, contribuant ainsi au succès de cette initiative.

Pour ceux souhaitant obtenir une autorisation pour pratiquer ce type de vente, les démarches à suivre sont les suivantes : se présenter aux services des directions du commerce de leur wilaya avec un dossier contenant les documents suivants :

Une copie de l’ extrait du registre du commerce ou, le cas échéant, une copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers.

ou, le cas échéant, une copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers. La liste des biens concernés par la vente en soldes et leurs quantités, ainsi qu’une liste indiquant les réductions de prix prévues et les prix antérieurement affichés.

Les services centraux, les directions régionales et les directions de wilayas du Ministère sont à disposition pour répondre à toute demande d’information ou de clarification. Les intéressés peuvent également visiter le site internet du Ministère à l’adresse suivante : www.commerce.gov.dz.

Cette initiative représente une occasion précieuse pour les commerçants de stimuler leurs ventes tout en offrant aux consommateurs des produits à des prix attractifs. Le Ministère du Commerce compte sur la participation active de tous les acteurs économiques pour faire de cette période de soldes estivales un succès.

Le nouveau concept de vente au kilo de vêtements en Algérie

La vente de vêtements au kilo est devenue un concept attractif pour les Algériens. Dans ce modèle commercial, le prix de chaque article dépend de son poids. Introduit en Algérie au cours des deux dernières années, ce concept s’est répandu dans des magasins spécialisés et même dans des hangars accueillant un large public.

L’attrait réside principalement dans les prix abordables et la possibilité de trouver de rares vêtements introuvables ailleurs. En plus des tee-shirts rétros, des survêtements et des pantalons, ces boutiques proposent également des bijoux, des accessoires, des sacs à main, des sandales et des robes. Il y en a pour tous les goûts, mais il faut faire preuve de patience pour dénicher la perle rare.

C’est généralement de grandes marques et même sur l’aspect prix, ils sont moins chers que ceux qui se vendent dans les grands magasins d’Alger centre ou des produits issus généralement de Chine et de Turquie avec des prix exorbitants.