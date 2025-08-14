Le ministère du Commerce renforce le contrôle des prix avant la rentrée

À l’approche de la rentrée scolaire, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a donné, ce mercredi, des instructions pour renforcer les contrôles sur les marchés. Cela concerne aussi les points de vente à Alger.

Cette initiative vise à stabiliser les prix, protéger les consommateurs et assurer un approvisionnement régulier. Notamment pour certains produits dont les tarifs connaissent encore des hausses jugées injustifiées.

Ces orientations ont été arrêtées lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du ministère, Hadi Bekir. Étaient présents le directeur du commerce de la wilaya d’Alger et des responsables des inspections régionales.

Marchés d’Alger : produits ciblés et contrôle sanitaire renforcé

Selon le communiqué officiel, la surveillance se concentrera sur plusieurs denrées dont les prix continuent de fluctuer. C’est le cas de la banane, de la pomme et de la viande rouge.

Parallèlement, le ministère met l’accent sur la sécurité sanitaire des aliments. Les équipes de contrôle sont appelées à :

Intensifier la prise d’échantillons dans les marchés

Effectuer des analyses en laboratoire de manière régulière

Accorder une attention particulière aux produits périssables afin de prévenir tout risque d’intoxication alimentaire

Rentrée scolaire 2025/2026 : ouverture de 43 marchés de solidarité dans le Centre du pays

En prévision de la prochaine rentrée scolaire, le directeur régional du commerce pour la région du Centre, Aïssa Michachou, a annoncé l’ouverture de 43 marchés de solidarité dédiés à la vente de fournitures scolaires à prix compétitifs.

Ces marchés, répartis dans six wilayas, Blida (6), Tizi-Ouzou (21), Bouira (3), Médéa (7), Aïn Defla (3) et Djelfa (3), accueilleront le public à partir du 20 août dans les chefs-lieux et principales villes.

Selon Michachou, plus de 290 opérateurs économiques, incluant importateurs, producteurs, grossistes et détaillants, ont confirmé leur participation. Ils se sont engagés à proposer des fournitures de qualité à des tarifs solidaires, afin de soutenir les familles dans leurs préparatifs de rentrée. Reste à savoir si cette initiative sera élargie à d’autres wilayas dans les semaines à venir.