Le ministère du Commerce lance une nouvelle plateforme numérique pour les importateurs

Le ministère du Commerce a récemment annoncé une avancée majeure dans le domaine de l’importation de matières premières, de produits et de marchandises destinés à la revente en l’état. À compter de ce dimanche 5 novembre 2023, une nouvelle plateforme numérique, baptisée respect.commerce.gov.dz , entre en service pour faciliter les démarches des importateurs. Cette initiative vise à moderniser et simplifier le processus d’obtention du certificat de respect des conditions et des modalités requises pour l’exercice de cette activité commerciale. Dans cette première partie de notre article, nous examinerons de plus près les détails de cette annonce.

Simplification des procédures grâce à la plateforme en ligne

Le certificat de respect des conditions et des modalités est un document essentiel pour tout importateur qui souhaite opérer légalement dans le secteur des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état. Il atteste que l’importateur se conforme aux exigences de la loi et fournit des informations cruciales sur l’activité, telles que le siège social de l’importateur et les ressources matérielles et humaines à sa disposition, adaptées à la nature des produits importés, y compris des détails tels que les installations de stockage pour les produits périssables.

La grande nouvelle ici est l’introduction de la plateforme numérique respect.commerce.gov.dz, qui est gérée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Cette plateforme simplifie grandement les procédures administratives pour les importateurs. Pour débuter, il suffit d’ouvrir un compte en utilisant le numéro du registre de commerce. Une fois inscrit, l’utilisateur peut soumettre une demande de certificat de respect des conditions et suivre en temps réel son avancement grâce à un formulaire dédié en ligne.

Souplesse et transparence pour les importateurs

De plus, il a la possibilité de télécharger, modifier ou renouveler son certificat selon les besoins. L’un des avantages majeurs de cette plateforme est le « gain de temps » considérable qu’elle offre aux importateurs. Plus besoin de se rendre en personne aux directions du Commerce et de la Promotion des exportations pour déposer des dossiers. Tout se fait désormais de manière électronique, ce qui simplifie considérablement les démarches administratives.

Mais ce n’est pas le seul avantage. Cette initiative vise également à apporter « davantage de transparence » à l’ensemble du processus de demande et de délivrance de certificats. Cette transparence accrue renforce la confiance dans le secteur de l’importation et contribue à une meilleure régulation de l’activité.

En résumé, cette nouvelle plateforme numérique du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations marque une avancée significative dans le domaine de l’importation en Algérie. Elle simplifie les procédures administratives, réduit les déplacements inutiles, et améliore la transparence de l’ensemble du processus. Une excellente nouvelle pour les importateurs qui cherchent à opérer en conformité avec la loi tout en gagnant du temps et en minimisant les tracas administratifs.