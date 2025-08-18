Le ministère des Finances lance un concours national pour recruter dans le secteur des impôts

La direction générale des Impôts (DGI) relevant du ministère des Finances a annoncé le lancement d’un concours national de recrutement, l’un des plus importants de ces dernières années La décision, publiée dans le Journal Officiel du 18 aout, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer les ressources humaines d’un secteur vital pour l’économie nationale, qui est l’administration fiscale.

Le concours comprend plusieurs grades administratifs et techniques, dont inspecteur principal des impôts, inspecteur central des impôts, inspecteur des impôts, secrétaire de direction, technicien supérieur en informatique et agent technique des impôts. Ces postes seront distribués à travers toutes les wilayas du pays, avec une attention particulière pour les grandes villes comme Alger, Oran, Constantine, Sétif et Blida, qui concentrent une forte activité économique et une densité de population élevée.

Cette répartition vise à combler le manque de personnel constaté dans certaines directions fiscales régionales, notamment celles qui traitent un volume important de dossiers.

Conditions d’Accès et Procédure d’Inscription

Pour participer au concours de recrutement, les candidats doivent être titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités suivantes : économie, finances, gestion ou droit. L’âge limite est fixé à 40 ans. Les candidats doivent également remplir les conditions légales liées au service national et disposer de l’aptitude physique nécessaire pour occuper les postes concernés.

Le dépôt ou l’envoi des dossiers de candidature se fait directement auprès des directions des impôts de chaque wilaya concernée par le recrutement. Les inscriptions au concours sont ouvertes pour une durée de 15 jours ouvrables à compter du 18 août 2025, date de publication de l’annonce au Journal officiel.

Processus de Sélection

La sélection des candidats se fera sur la base d’un concours écrit. Ce mode de sélection vise à garantir une transparence totale du processus et à assurer l’égalité des chances pour tous les participants. Les épreuves écrites évalueront les compétences et les connaissances des candidats dans les domaines pertinents pour les postes offerts.

L’objectif de ce concours national est de recruter des profils qualifiés et compétents pour renforcer l’efficacité de l’administration fiscale. La DGI encourage les candidats répondant aux critères d’éligibilité à déposer leurs dossiers dans les délais impartis.