Le ministère de l’intérieur lance une campagne de nettoyage nationale

Une campagne nationale d’hygiène et de nettoyage débutera demain à travers tout le territoire national. Le coup d’envoi de cette campagne, initiée par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, a été donné à la wilaya d’Alger par le premier responsable de ce ministère M. Brahim Merad, avec la contribution de plusieurs secteurs et instances concernées ainsi que des associations et des organisations spécialisées dans la préservation de l’environnement en Algérie .

Le ministre affirme que ces actions seront successives et se réaliseront chaque fin de semaine à compter de ce vendredi 30 septembre 2022 afin de maintenir et de préserver la propreté des wilayas du pays ainsi que d’assurer l’hygiène environnementale des lieux publics pour offrir au citoyen un cadre de vie plus agréable. Il sera d’ailleurs présent au lancement de ces opérations de nettoyage auxquelles ont pris part les responsables locaux, ainsi que les organisateurs de cette initiative.

Nettoyage national : coins visés et matériel requis

L’opération en question contribuera à éliminer et à nettoyer toute sorte de déchets solides et de décharges abandonnées dans les quartiers résidentiels, Les zones urbaines, semi-urbaines et rurales, les sentiers routiers publics, les places, les espaces publics, les mosquées, les cimetières, les marchés et les emplacements adjacents, mais également les gares de transport de passagers et le long du périmètre de servitude des zones industrielles. Les habitants sont appelés à suivre l’exemple des membres participants aux campagnes chaque fin de semaine et de montrer preuve d’un haut sens de civisme.

Pour ce qui est matériel, une trentaine de machines, de camions à gros, moyen et petit tonnage, des camions dédié à la réparation de l’éclairage public et du matériel divers sont mis à disposition afin de permettre l’entretien des espaces visés, accompagnés de véhicules de stérilisation, à noter que l’opération a été coordonnée par les bureaux de l’environnement de chaque wilaya, qui se sont chargés du suivi des opérations .