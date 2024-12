Le ministère de l’Éducation nationale recrute des enseignants : quelles sont les procédures ?

Plusieurs directions de l’éducation à travers le pays ont annoncé l’ouverture de candidatures pour des postes d’enseignants contractuels dans des matières telles que l’éducation musicale, les arts plastiques, et l’éducation physique. Les wilayas concernées incluent Tamanrasset, Tlemcen, Naâma, Adrar, El Tarf et Bouira.

Les offres concernent principalement l’enseignement de l’éducation physique dans les cycles primaire et moyen, plus précisément les matières artistiques comme les arts plastiques et la musique, pour lesquelles les postulants doivent impérativement détenir une licence dans ces spécialités.

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sid Ahmed Sadougui, a clarifié la position du ministère sur les procédures de recrutement dans le secteur.

Lors de sa réponse à une question parlementaire, il a précisé que :

Les diplômés des écoles normales supérieures (ENS) bénéficient d’une priorité absolue dans le recrutement direct, conformément à la politique de l’État.

Le recrutement via des contrats vise à répondre à des besoins spécifiques tout en offrant une opportunité d'acquérir une expérience professionnelle aux enseignants contractuels.

Le ministre a également justifié ce choix par des considérations pratiques, comme la flexibilité et simplification des procédures, rendues possibles grâce à la numérisation des processus pour les années 2023 et 2024. Il a aussi souligné la promotion de l’égalité des chances, grâce à une plateforme numérique centralisée garantissant une transparence optimale dans le processus de sélection.

Enfin, il a rappelé que les concours restent une option légale et exceptionnelle, prévue par le décret exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008. Ces concours seront organisés lorsque les conditions s’y prêteront.

Quels sont les objectifs et perspectives du ministère ?

Le ministère maintient son engagement à équilibrer les besoins en personnel éducatif tout en respectant le principe de mérite et en priorisant les diplômés des ENS. Le recrutement contractuel, bien que temporaire, représente une étape clé pour l’amélioration de l’accès à l’emploi et l’accumulation d’une expérience précieuse dans l’enseignement.

Cette approche combinée vise à renforcer la qualité du système éducatif, tout en s’adaptant aux réalités du terrain et aux besoins des établissements.