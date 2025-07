Le ministère de l’Éducation nationale ouvre la plateforme de demandes de mutation pour 2025-2026

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce dimanche, le lancement officiel de la campagne annuelle de mobilité au sein du secteur, destinée aux enseignants titulaires des trois paliers éducatifs ainsi qu’aux chefs d’établissements scolaires souhaitant un transfert hors de leur structure d’origine.

Dans un communiqué officiel, le ministère précise que cette opération concerne les enseignants en poste dans les cycles primaire, moyen et secondaire, ainsi que les directeurs d’école primaire, de CEM et de lycée, actuellement en situation de service effectif. L’opération vise à faciliter la mutation des enseignants et des chefs d’établissement.

Procédure de mobilité pour l’année scolaire 2025-2026

L’opération s’inscrit dans le cadre de la gestion des ressources humaines pour l’année scolaire 2025-2026, dans la limite des postes vacants disponibles dans les wilayas souhaitées. Le ministère encourage l’anticipation et la planification pour assurer une répartition optimale des effectifs.

Le ministère rappelle que seuls les postes vacants feront l’objet d’un traitement, conformément aux besoins pédagogiques et administratifs de chaque wilaya. La mobilité des enseignants est essentielle pour garantir un enseignement de qualité dans tout le pays.

Demandes de mutation 100% numériques

Conformément à la stratégie de numérisation des services administratifs, les demandes de mutation doivent être exclusivement effectuées en ligne. Cette procédure 100% numérique simplifie le processus et permet un traitement plus rapide des demandes.

Pour les enseignants , les demandes de mutation (entrante ou sortante) doivent être déposées via l’espace numérique dédié : https://ostad.education.dz, du lundi 14 juillet 2025 à 15 h jusqu’au samedi 2 août 2025 à minuit.

, les demandes de mutation (entrante ou sortante) doivent être déposées via l’espace numérique dédié : https://ostad.education.dz, du lundi 14 juillet 2025 à 15 h jusqu’au samedi 2 août 2025 à minuit. Pour les chefs d’établissement scolaires (directeurs d’écoles, de CEM et de lycées), les demandes doivent être introduites via le compte numérique du directeur de l’établissement, accessible depuis la plateforme du ministère de l’Éducation nationale, du lundi 14 juillet 2025 à 15 h jusqu’au jeudi 24 juillet 2025 à minuit.

Cette procédure vise à offrir plus de transparence dans le processus de mobilité et à répondre aux aspirations des personnels de l’éducation tout en assurant une meilleure répartition des effectifs au niveau national.

Respect des délais et activation des comptes numériques

Le ministère invite l’ensemble des personnels concernés à respecter les délais impartis, à vérifier l’exactitude des informations fournies et à s’assurer que leurs comptes numériques sont activés et fonctionnels. Aucune demande ne sera acceptée hors du cadre numérique défini. Le service public éducatif bénéficie de cette modernisation.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts du ministère pour moderniser la gestion des ressources humaines, fluidifier les mouvements internes et améliorer la qualité du service public éducatif. L’objectif est d’optimiser l’affectation des personnels pour la rentrée scolaire.

