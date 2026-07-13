Le ministère de l’Éducation nationale lance un concours de recrutement : + 26 000 postes à la clé

Le ministère de l’Éducation nationale vient de donner le coup d’envoi officiel d’un concours de recrutement sur épreuves, au titre de l’année 2026. Cette opération d’envergure vise l’accès à une formation spécialisée dans plusieurs grades administratifs et pédagogiques.

Selon le communiqué officiel de la tutelle publié ce lundi, pas moins de 26 209 postes sont ouverts à travers l’ensemble du territoire national.

Répartition des postes par grade

Le contingent global de postes budgétaires est réparti de manière précise entre les différents profils recherchés. Le corps des éducateurs spécialisés en accompagnement scolaire se taille la part du lion avec 16 601 postes, suivi par celui des surveillants qui compte 5 628 postes. Le secteur de la gestion des laboratoires se voit attribuer 1 510 postes d’adjoints principaux de laboratoire.

Concernant les services économiques, le ministère prévoit le recrutement de 1 053 vice-intendans et de 760 économes. Enfin, la répartition est complétée par 603 postes de conseillers analystes d’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que 54 postes de conseillers en nutrition scolaire.

Note : Le nombre de postes ouverts pour chaque grade, ainsi que les conditions de participation, les diplômes requis et la répartition par wilaya sont détaillés dans les annexes jointes au communiqué du ministère.

Calendrier et modalités d’inscription : Le tout-numérique de rigueur

Fidèle à sa stratégie de numérisation, le ministère précise que les inscriptions et le dépôt des dossiers se feront exclusivement en ligne via le portail numérique dédié : https://tawdif.education.dz.

Les candidats disposent d’un délai de 15 jours pour s’inscrire à compter de la première publication de l’annonce, soit à partir de ce lundi 13 juillet 2026.

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La date des épreuves écrites est quant à elle fixée au 26 septembre 2026. Les convocations individuelles, mentionnant le lieu et l’heure des examens, seront à télécharger depuis la même plateforme, tandis que la date de l’épreuve orale sera communiquée ultérieurement.

Constitution du dossier électronique

Lors de l’inscription, le candidat doit obligatoirement remplir un formulaire électronique et y téléverser une copie de sa carte nationale d’identité, une copie du titre ou du diplôme exigé accompagné du relevé de notes du cursus d’études ou de formation, ainsi qu’une copie du document justifiant sa situation vis-à-vis du service national.

Un accusé de réception de dépôt de dossier devra ensuite être imprimé directement depuis la plateforme.

Le ministère insiste sur la responsabilité des candidats quant à l’exactitude des informations fournies.

Toute fausse déclaration sera considérée comme une fraude et entraînera des poursuites légales, notamment l’annulation immédiate de l’admission au concours. De plus, les candidats doivent postuler à des grades correspondant strictement à leur niveau de qualification. L’annulation de la candidature est systématique en cas de dissimulation d’un diplôme supérieur à celui requis.

Les frais de participation au concours sont fixés à 200 DA, conformément au décret interministériel du 28 août 2000. Le paiement s’effectuera exclusivement en ligne par le biais du service de paiement électronique, en utilisant la carte Edahabia via le portail de recrutement.

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En cas de rejet du dossier, les candidats pourront introduire un recours électronique directement sur la plateforme. Quant aux résultats définitifs, ils seront consultables sur ce même portail dès leur proclamation officielle par le ministère.

Enfin, les candidats définitivement admis devront, avant leur nomination, compléter leur dossier administratif en fournissant une fiche de résidence, un acte de naissance, deux photos d’identité et, le cas échéant, une attestation prouvant la qualité de fils ou de veuve de chahid. Ce dossier doit également comprendre deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste, attestant de l’aptitude physique à occuper le poste.