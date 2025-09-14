Le ministère de l’Éducation lève le gel sur les annexes des écoles privées

Dans une démarche visant à élargir l’offre éducative et à mieux organiser le secteur de l’éducation, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la levée du gel sur l’ouverture d’annexes scolaires rattachées aux établissements privés déjà agréés. Cette décision, saluée comme un « souffle d’air » par les responsables de ces établissements, intervient dans un contexte de forte pression sur les écoles publiques et de montée en puissance de l’enseignement privé en Algérie.

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Sghir Saadaoui, a précisé lors d’une visioconférence nationale que ce dégel ne concerne pas la création de nouvelles écoles privées, mais uniquement l’ouverture d’annexes pour celles qui disposent déjà d’un agrément officiel. La création de nouveaux établissements reste suspendue en attendant la publication d’un décret exécutif qui tarde depuis plus de deux ans, bloquant ainsi plusieurs projets en cours.

Cette restriction vise à éviter les dérives constatées par le passé, lorsque certains établissements ouvraient des extensions ne respectant pas les normes pédagogiques et sécuritaires exigées.

Procédure d’ouverture des annexes scolaires

L’ouverture d’une nouvelle annexe scolaire doit passer par un circuit administratif rigoureux : dépôt de dossier auprès de la direction de l’éducation, examen par une commission multisectorielle (éducation, santé, urbanisme, protection civile…), puis inspection sur site afin de vérifier la conformité aux normes de sécurité, de capacité d’accueil, de ventilation, d’équipements pédagogiques et d’hygiène.

Même après obtention de l’agrément, les annexes resteront soumises à un contrôle régulier pour s’assurer du maintien des standards exigés.

Impact de la levée du gel sur les annexes scolaires

Ce dégel est accueilli avec un mélange d’optimisme et de prudence. Les partisans du secteur privé y voient un moyen efficace de désengorger les écoles publiques, d’offrir des classes moins surchargées et de proposer une pédagogie plus ouverte aux langues et aux technologies.

En revanche, certains observateurs pointent le risque d’une logique trop commerciale au détriment de la qualité de l’enseignement, et appellent à une surveillance accrue pour éviter que ces annexes ne deviennent de simples salles de cours sans véritable projet éducatif.

