Le ministère de l’Education fixe le calendrier des examens trimestriels des 3 paliers

Le ministère de l’Éducation publie le calendrier des examens trimestriels pour l’année scolaire 2023-2024. En effet, le ministère de l’Éducation nationale publié le calendrier des examens trimestriels pour l’année scolaire en cours. Ce calendrier concerne les élèves du primaire, du collège et du lycée.

Les dates des examens pour l’école primaire

Pour les élèves du primaire, le premier trimestre se déroulera du 5 au 14 décembre 2023. Les élèves auront ainsi l’occasion de passer leurs examens et de montrer leurs connaissances acquises au cours de cette première partie de l’année. Le deuxième trimestre se tiendra du 5 au 14 mars 2024, et le troisième trimestre du 26 au 30 mai 2024.

Les dates des examens pour le collège

Concernant les élèves du collège, le 1er trimestre aura lieu du 3 au 7 décembre 2023. Le second trimestre se déroulera du 3 au 7 mars 2024, et le troisième trimestre du 19 au 23 mai 2024 pour les classes de première, deuxième et troisième années, et du 12 au 16 mai 2024 pour les élèves de quatrième année.

Les dates des examens pour le lycée

Pour les élèves du lycée, le premier trimestre se tiendra du 3 au 7 décembre 2023. Le 2èmtrimestre se déroulera du 3 au 7 mars 2024, et le dernier trimestre du 19 au 23 mai 2024 pour les élèves de première et deuxième années, et du 12 au 16 mai pour les élèves qui passent le BAC.

Quelles sont les dates des vacances scolaires pour cette année ?

Le calendrier des vacances scolaires pour l’année 2023-2024 a été annoncé par le ministère de l’Education nationale, selon un communiqué publié lundi.

Les vacances d’automne débuteront le mardi 31 octobre après-midi et prendront fin le dimanche 5 novembre 2023 matin, selon les informations du ministère. Ces dates s’appliqueront à toutes les régions d’Algérie.

Les vacances d’hiver débuteront le jeudi 21 décembre 2023 après-midi et se termineront le dimanche 7 janvier 2024 matin. Comme pour les vacances d’automne, ces dates seront valables dans toutes les régions du pays.

Les vacances de printemps auront lieu du jeudi 21 mars 2024 après-midi au dimanche 7 avril 2024 matin. Comme pour les deux autres périodes de vacances, ces dates seront identiques dans toutes les régions du pays.

Les vacances d’été débuteront pour les enseignants le mardi 4 juillet 2024 après-midi, dans toutes les régions d’Algérie.

Pour conclure, les vacances d’été pour le personnel administratif, auront lieu après le parachèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l’année scolaire, dont les réunions du conseil d’admission et d’orientation, l’annonce des résultats des examens officiels, la remise des différents documents aux élèves et toutes les opérations relatives à la rentrée scolaire.