Le ministère de l’Éducation dévoile le calendrier du sport scolaire 2025-2026 à l’échelle nationale

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé le calendrier des championnats nationaux scolaires pour la saison 2025-2026, destiné à tous les élèves des trois cycles d’enseignement, y compris les élèves en situation de handicap.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a précisé que ce guide des compétitions nationales de sport scolaire s’inscrit dans le cadre des « efforts déployés pour relancer le sport scolaire selon une nouvelle vision reflétant les aspirations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir la pratique sportive en milieu scolaire ».

Le ministère a indiqué que le nouveau calendrier sera mis en œuvre en coordination avec la Fédération algérienne du sport scolaire à travers les ligues wilayales, et qu’il comprendra un programme riche et varié, couvrant les différentes disciplines collectives et individuelles, au profit de tous les élèves, y compris ceux à besoins spécifiques.

Ces compétitions se dérouleront donc sous forme de phases successives, débutant par des tournois au sein des établissements scolaires publics et privés, puis au niveau communal, daïral (de district), wilayal, régional, pour aboutir enfin à la phase nationale finale. Ainsi, tout au long de ces étapes, les talents sportifs prometteurs seront repérés et pris en charge par les ligues wilayales du sport scolaire, conformément au calendrier établi.

Un calendrier structuré et des valeurs éducatives affirmées

Selon la même source, les différentes étapes se dérouleront comme suit :

Phase de l’établissement scolaire : du 25 octobre au 31 décembre 2025 ;

Phase communale : du 1er janvier au 14 février 2026 ;

Phase de daïra : du 14 au 31 mars 2026 ;

Phase wilayale : du 1er au 16 avril 2026 ;

Phase régionale : du 18 au 30 avril 2026 ;

Phase interrégionale (ou de zone) : du 15 au 30 juin 2026, après les examens scolaires.

La phase nationale finale se tiendra à l’occasion de la célébration du 64ᵉ anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la Jeunesse, et regroupera les champions des régions dans plusieurs disciplines, masculines et féminines, collectives et individuelles. Cette clôture sera marquée par la remise des titres aux champions scolaires nationaux, symbolisant l’esprit du sport scolaire et ses valeurs éducatives.

Le ministère a alors précisé que toutes les compétitions se dérouleront en dehors des heures de cours, soit le samedi, le mardi après-midi et pendant les vacances scolaires, tout en interdisant leur tenue durant les périodes d’examens pour préserver le bon déroulement des cours. Enfin, il a rappelé que tous les élèves, y compris ceux à besoins spécifiques, devront passer un examen médical attestant leur aptitude à la pratique sportive, afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être.