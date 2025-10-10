Le ministère de l’Éducation avertit contre de fausses informations sur les réseaux sociaux

Le ministère de l’Éducation nationale met en garde les internautes contre la diffusion de fausses informations qui lui sont attribuées sur les réseaux sociaux. Il publie toutes ses décisions et positions officielles exclusivement sur ses canaux officiels.

Dans un communiqué rendu public jeudi soir, le ministère a déclaré avoir constaté, « avec regret », la circulation sur certaines pages électroniques de publications et déclarations prétendument issues de réunions internes, attribuées à des responsables ou au ministre lui-même.

Le ministère a souligné que ces informations sont totalement infondées, précisant que toute communication officielle s’effectue uniquement à travers les communiqués et déclarations publiés sur sa page officielle ou par le biais des interventions médiatiques du ministre.

Il a, par ailleurs, appelé les citoyens et les médias à faire preuve de vigilance et à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs ou les informations non vérifiées. Le ministère insiste sur la nécessité de se référer exclusivement aux sources officielles pour obtenir une information juste et fiable.

Ministère de l’Éducation nationale : un appel à une large participation au concours international « Mois de la langue arabe »

Le ministère de l’Éducation nationale a invité, mercredi, l’ensemble des élèves à participer massivement au concours international « Mois de la langue arabe », organisé par la Ligue des États arabes en collaboration avec le Conseil international de la langue arabe.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration du Mois de la langue arabe en Algérie, sous le slogan « Investir dans les jeunes esprits et les leaders de demain ». Le ministére a ouvert les inscriptions à cette importante manifestation culturelle.

Le concours vise, selon le ministère, à découvrir les élèves talentueux et créatifs dans divers domaines littéraires et artistiques, notamment la nouvelle, l’essai, la poésie, la calligraphie et le dessin. L’objectif est de mettre en valeur leurs capacités créatives et de permettre à l’Algérie de se distinguer à l’échelle internationale avec les 75 meilleures œuvres présentées dans le cadre du concours.

Ainsi, le ministère a, à cet effet, exhorté les élèves à participer activement, tout en appelant les enseignants et les parents à accompagner et encourager les jeunes talents afin de contribuer à la réussite de cet événement culturel et éducatif d’envergure.

Cette initiative reflète alors une vision nationale ambitieuse visant à ancrer la langue arabe dans la conscience des jeunes générations, en harmonie avec les efforts internationaux destinés à valoriser le Mois de la langue arabe comme un moment privilégié pour investir dans la jeunesse et former les leaders de demain.

Le ministère précise que la période de réalisation et de remise des œuvres créatives s’étendra du 12 octobre au 10 novembre 2025 dans les établissements d’enseignement.