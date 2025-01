Le ministère de l’Éducation adresse un message important aux fonctionnaires

Le ministère de l’Éducation nationale vient de lever le voile sur les détails des réformes liées au statut des fonctionnaires. Les lois 25-54 et 25-55, au cœur des débats depuis leur adoption, font désormais l’objet de clarifications attendues.

Ces textes, qui touchent à l’intégration, aux promotions et aux primes des employés, entrent dans une phase cruciale de mise en œuvre. Le ministère s’engage à un dialogue transparent avec les syndicats et les représentants du personnel. Les enjeux sont de taille et consistent à garantir des conditions de travail équitables tout en modernisant l’administration éducative.

Le ministère a annoncé que les lois 25-54 et 25-55 seront prochainement appliquées. Ces textes visent à « garantir une meilleure intégration des fonctionnaires, faciliter les promotions et assurer une distribution équitable des primes« , selon le communiqué officiel, publié le soir du 26 janvier 2025. Les modalités pratiques seront détaillées dans les prochains mois. Ainsi, les employés pourront ainsi bénéficier de ces mesures de manière rétroactive, conformément à la législation en vigueur.

Le ministère a également exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. Aux directeurs, cadres administratifs, enseignants, syndicats, associations de parents d’élèves, ainsi qu’aux institutions et individus qui ont contribué au retour à la stabilité dans les établissements scolaires. Voici les précisions apportées par le ministère de l’Éducation à travers son récent communiqué.

Révision du statut des employés des services économiques

En effet, le ministère reconnaît l’absence de dispositions spécifiques pour les personnels des services économiques dans les textes actuels du statut particulier (articles 25-54). Il engage une révision des textes. L’objectif est de garantir à ces personnels une reconnaissance équivalente à celle des autres corps de la fonction publique. De plus, le ministère publiera prochainement les décisions issues des concertations.

Application des mesures de retraite anticipée et des indemnités compensatoires

De plus, les personnels concernés par les réformes bénéficieront rétroactivement des droits prévus dans les textes en vigueur depuis plus de cinq ans. . « Un décret d’application détaillant les modalités de mise en œuvre sera publié dans le courant de l’année« , annonce le ministère. Cette mesure permettra aux employés de percevoir les indemnités compensatoires et de bénéficier des conditions de retraite anticipée conformément à la loi.

Encadrement des activités extérieures des employés éducatifs

Par ailleurs, le ministère rappelle que « l’exercice d’une activité pédagogique (enseignement ou formation) est une composante essentielle des missions des personnels éducatifs« . En outre, « toute activité en dehors de ce cadre ne saurait être exercée sans autorisation. Sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur« , insiste le communiqué. Ainsi, cette mesure vise à recentrer les efforts des enseignants sur leurs missions principales.

Enfin, le ministère réaffirme son engagement à garantir un « dialogue constructif et transparent avec tous les partenaires éducatifs« . Cette collaboration vise à assurer une amélioration continue du système éducatif national. « Les réunions se poursuivront pour discuter des aspects pratiques de la mise en œuvre des réformes« , souligne le communiqué.