Le ministère de la Solidarité recrute : 290 postes à décrocher dans 51 wilayas

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé, ce mercredi 29 octobre 2025, le lancement officiel d’une nouvelle opération de recrutement au profit de ses structures spécialisées. Cette campagne concerne 290 postes budgétaires répartis sur 51 wilayas, marquant une étape importante dans la stratégie du secteur visant à renforcer les effectifs et améliorer la qualité des services sociaux à travers le territoire national.

À LIRE AUSSI : Nouvelle provocation française:un projet de loi tente de réécrire l’histoire de la guerre d’Algérie

Selon le communiqué du ministère, cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de modernisation et de professionnalisation des structures sociales relevant du département de la Solidarité nationale. L’objectif affiché est clair : optimiser les ressources humaines, garantir une meilleure prise en charge des populations vulnérables et élever le niveau de compétence du personnel.

Intégration de la promotion de mars 2025

La campagne de recrutement inclut notamment l’intégration de 160 nouveaux diplômés issus de la promotion de mars 2025 des centres nationaux de formation spécialisés d’Alger et de Constantine. Ces jeunes lauréats ont bénéficié d’un enseignement technique et professionnel orienté vers les métiers du social.

Ils seront affectés principalement dans deux spécialités clés : 132 éducateurs spécialisés principaux et 28 médiateurs sociaux. Leur installation dans les établissements dépendant du ministère débutera dès ce mercredi, en fonction des besoins identifiés sur le terrain et des orientations des services centraux.

Promotion de 130 postes dans 17 grades

En parallèle, le ministère a procédé à la promotion de 130 postes budgétaires répartis sur 17 grades différents, dans le but d’améliorer les parcours professionnels et de motiver les agents du secteur. Cette mesure vise à valoriser les compétences internes, à encourager la performance et à renforcer la stabilité du personnel exerçant dans les domaines de l’action sociale et de la solidarité.

À LIRE AUSSI : Coup de filet spectaculaire en Algérie : Le SCLCO démantèle un réseau de trafic d’armes

Une gouvernance fondée sur la compétence

À travers ces nouvelles mesures, le ministère de la Solidarité réaffirme sa volonté de mettre en œuvre une gouvernance moderne et efficace, fondée sur la formation continue, la promotion interne et une gestion optimale des ressources humaines.

Le plan sectoriel du département s’oriente désormais vers une professionnalisation accrue des agents, en veillant à ce que chaque structure dispose de cadres qualifiés capables de répondre aux besoins spécifiques des citoyens.

À LIRE AUSSI : Les traversées vers l’Algérie à prix réduit : GNV propose jusqu’à 40 % sur ses voyages d’hiver

Cette opération de recrutement et de promotion traduit ainsi la volonté des pouvoirs publics de consolider les institutions sociales, de stimuler la performance des équipes et de placer la compétence au cœur du service public solidaire.