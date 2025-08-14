Le ministère de la Santé répond aux rumeurs de pénurie de médicaments hospitaliers

Face aux inquiétudes récemment relayées sur les réseaux sociaux concernant une supposée raréfaction des médicaments anti-cancer et des traitements hospitaliers, le ministère de la Santé et la pharmacie centrale des hôpitaux ont tenu à rassurer les patients et le grand public.

Selon le communiqué officiel, la disponibilité de ces médicaments vitaux atteint plus de 93 % à l’échelle nationale. Avec un approvisionnement continu garantissant la couverture des besoins de toutes les structures hospitalières. Aucune pénurie n’a été constatée.

Pour renforcer la transparence, une plateforme électronique relie la pharmacie centrale à l’ensemble des hôpitaux. Cela permet de suivre et évaluer en temps réel les stocks de médicaments.

Algérie : disponibilité des médicaments anti-cancer assurée à 93 %

La pharmacie centrale des hôpitaux assure que la distribution des traitements se fait de manière constante et régulière. Ce dispositif repose sur une coordination étroite avec tous les acteurs de la chaîne logistique. Cela permet à chaque patient d’accéder à son traitement dans les délais, sans interruption.

Pour soutenir cette mission, l’institution a consacré 84 milliards de dinars algériens, le plus grand budget de son histoire, à l’acquisition de médicaments, en particulier ceux destinés à la lutte contre le cancer. Cette enveloppe exceptionnelle s’ajoute aux ressources déjà prévues. Elle couvre l’ensemble des besoins médicaux dans les hôpitaux du pays, conformément aux directives du ministère de la Santé.

Accès aux traitements en Algérie : la Pharmacie Centrale rassure

La pharmacie centrale a consacré une part importante de ce budget record à l’achat de médicaments innovants et de haute qualité. Ceci permet aux patients de bénéficier de protocoles thérapeutiques alignés sur les standards internationaux. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des traitements et d’assurer une prise en charge conforme aux recommandations médicales mondiales.

Par ailleurs, le communiqué précise que la pharmacie centrale suivra de près certaines molécules susceptibles de se raréfier au cours de l’année, qu’elles soient produites localement ou importées, et prendra des mesures correctives pour éviter tout manque, en fonction des besoins réels des hôpitaux.

Dans ce contexte, la pharmacie centrale des hôpitaux confirme son engagement à garantir la disponibilité des médicaments essentiels et à remplir sa mission conformément aux lois et régulations en vigueur. Cela assure ainsi la continuité et la sécurité du traitement pour tous les patients.