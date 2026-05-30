Le ministère de la Santé lance une plateforme numérique pour la reconnaissance de ces diplômes

Dans le cadre de sa politique de modernisation administrative, le ministère de la Santé a annoncé, ce samedi 30 mai 2026, la mise en service d’un portail en ligne dédié aux demandes d’équivalence de diplômes dans les filières paramédicales et de sage-femme.

La Direction de la formation au sein du ministère de la Santé a publié, ce samedi, un communiqué officiel annonçant le lancement d’une plateforme numérique entièrement dédiée au dépôt et à l’instruction des demandes d’équivalence de diplômes. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par les pouvoirs publics en vue de dématérialiser les procédures administratives et d’en améliorer l’accessibilité pour les citoyens.

La plateforme est destinée à deux profils distincts de demandeurs. D’une part, les citoyens algériens titulaires de diplômes délivrés par des établissements nationaux de formation supérieure, souhaitant faire reconnaître officiellement leurs qualifications dans le secteur de la santé.

D’autre part, les ressortissants algériens ayant obtenu leurs titres à l’étranger, dans les domaines du paramédical et de la maïeutique, et désireux d’exercer sur le territoire national.

Cette double vocation confère à la plateforme un caractère inclusif, permettant de couvrir à la fois les parcours de formation locaux et les cursus réalisés hors des frontières algériennes.

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Ou et comment déposer son dossier ?

Le ministère a tenu à préciser que le dépôt des dossiers s’effectue désormais exclusivement via le portail numérique, accessible à l’adresse equivalence.sante.gov.dz. Les demandeurs doivent téléverser l’intégralité des documents requis et respecter scrupuleusement les formats imposés par la plateforme.

Le ministère insiste particulièrement sur la lisibilité et la qualité des pièces jointes transmises, avertissant que tout document illisible ou incomplet pourrait entraîner un rejet ou un retard dans le traitement du dossier.

L’une des fonctionnalités phares de ce nouveau portail réside dans la possibilité offerte aux demandeurs de suivre, en temps réel et en ligne, l’avancement de leur dossier. Chaque étape du processus d’instruction sera ainsi visible depuis le même espace numérique, évitant aux intéressés de se déplacer en personne pour s’enquérir de l’état de leur demande.

Cette fonctionnalité constitue une avancée significative par rapport à l’ancien système, souvent critiqué pour son manque de transparence et les délais d’attente prolongés qu’il imposait aux candidats.

Un signal fort de la modernisation du secteur

Ce lancement intervient dans un contexte où le gouvernement algérien multiplie les initiatives de numérisation des services publics, avec pour objectif de réduire la charge bureaucratique pesant sur les citoyens et d’améliorer l’efficacité des administrations. Le secteur de la santé, qui recense chaque année plusieurs milliers de demandes d’équivalence, était l’un des domaines où la dématérialisation se faisait le plus attendre.

Dans son communiqué, le ministère appelle solennellement l’ensemble des concernés à se conformer aux nouvelles procédures en vigueur, soulignant que ces mesures visent à garantir un traitement équitable, rapide et transparent des dossiers soumis.