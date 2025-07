Le ministère de la Poste organise un concours pour pourvoir les fonctions supérieures

Dans une démarche saluée pour sa transparence et son esprit d’équité, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a effectué ce dimanche 13 juillet 2025, une visite d’encouragement aux candidats issus du secteur, en lice pour des postes supérieurs au sein de son ministère.

Selon un communiqué officiel, cette visite s’est déroulée au niveau de la commission ministérielle chargée du processus de sélection.

Visite du Ministre aux Candidats

Le ministre a tenu à s’enquérir personnellement du bon déroulement de cette phase cruciale, tout en encourageant les postulants engagés dans une compétition interne aux enjeux professionnels importants.

Sid Ali Zerrouki a salué l’esprit de compétition et l’engagement des candidats, réaffirmant son attachement à l’instauration d’une culture de mérite, fondée sur des critères objectifs et transparents.

Importance de l’Équité et de la Transparence

Il a insisté sur la nécessité de respecter le principe d’équité dans l’accès aux fonctions supérieures, en tenant compte des compétences réelles, de l’expérience acquise et du niveau de formation des candidats.

Le ministre a souligné que cette initiative s’inscrit dans une vision stratégique visant à renforcer la qualité des ressources humaines du secteur, afin de répondre plus efficacement aux attentes des citoyens et aux objectifs de modernisation des services postaux et de communication en Algérie.

Le processus de sélection, déjà entamé par l’étude approfondie des dossiers de candidature, entre désormais dans sa deuxième phase, celle des entretiens oraux.

Ces entretiens, organisés avec les membres de la commission, se déroulent selon deux modalités : en présentiel ou par visioconférence, permettant ainsi une flexibilité logistique pour les candidats issus des différentes régions du pays.

Valorisation des Compétences Internes

Cette démarche exemplaire du ministère de la Poste et des Télécommunications réaffirme l’importance de valoriser les compétences internes, et de professionnaliser davantage la gestion du capital humain à travers des concours internes structurés et ouverts.

L’objectif est de promouvoir une administration publique plus performante et plus réactive face aux défis du secteur.

