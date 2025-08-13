Le ministère annonce une nouvelle date de rentrée universitaire 2025-2026

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé au lundi 22 septembre 2025 le début de l’année universitaire 2025-2026. Initialement prévue le 13 septembre, cette modification s’applique à l’ensemble des universités et établissements de recherche du pays.

Les responsables universitaires ont été invités à se coordonner avec les recteurs, les directeurs de centres de recherche et le directeur général de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU). Cette coordination a pour but d’assurer le bon déroulement de la rentrée.

Rappel : changement des dates pour la rentrée scolaire 2025-2026

Par ailleurs, hier, le 12 août 2025, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé un décalage des dates de reprise pour la rentrée scolaire 2025-2026. Selon le communiqué publié le 12 août 2025 :

Le personnel administratif reprendra le dimanche 7 septembre 2025

reprendra le dimanche 7 septembre 2025 Les enseignants reprendront le dimanche 14 septembre 2025

reprendront le dimanche 14 septembre 2025 Les élèves feront leur rentrée le dimanche 21 septembre 2025

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire 2025-2026 : Le ministère de l’Éducation annonce un changement des dates

Ces dates remplacent le calendrier initial, qui prévoyait la rentrée des élèves le 10 septembre, celle des enseignants le 7 septembre et celle du personnel administratif dès le 26 août. Les autres éléments du calendrier, notamment les vacances scolaires et les examens trimestriels, restent inchangés.

Questions sur les inscriptions universitaires ? Contactez la cellule d’écoute du ministère

Pour accompagner les nouveaux bacheliers de la promotion 2025, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place une cellule d’écoute destinée à répondre à toutes les questions liées aux inscriptions universitaires finales.

🟢 À LIRE AUSSI : Inscriptions universitaires 2025 : Baddari active une cellule d’écoute pour les nouveaux bacheliers

Elle est active jusqu’au 15 août 2025, de 8 heures à 20 heures. Les bacheliers peuvent contacter le service via les numéros suivants : 023238472 – 023238473 – 023238474 – 023238475.