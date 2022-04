Le ministère annonce les deux jours de Aïd El-Fitr 2022 chômés payés

La Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ont annoncé aujourd’hui, mercredi 27 avril 2022, que les deux jours de l’Aïd Al-Fitr seront fériés donc chômés et payés.

La direction a déclaré dans un communiqué que « le premier et deuxième jour de Chawal 1443, pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée. »

« Toutefois, les institutions administratives, établissements, offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté », précise le communiqué. Rappelant que cette procédure est conforme « aux dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, qui fixe la liste des fêtes légales ».

Dimanche 1er mai journée chômée payée

La Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ont annoncé que le dimanche 1er mai 2022 sera un jour chômé payé.

Tous les travailleurs des établissements publics, administrations, organismes et offices publics et privés bénéficieront de ce jour férié. Cette fête vient à l’occasion de la commémoration de la fête du travail, qui coïncide avec le 1er mai de chaque année.

Le communiqué précise : « À l’occasion de la fête du travail, et conformément aux dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée. En incluant la liste des jours fériés légaux, le dimanche 1er mai 2022 est considéré comme une journée chômée payée. Pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée. »

Le communiqué ajoute également que « les institutions administratives, établissements, offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté. »