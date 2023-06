Le Mexique offre des bourses d’excellence, les étudiants algériens concernés

De nombreux étudiants algériens préfèrent poursuivre leurs parcours universitaires à l’étranger, afin d’acquérir de nouvelles connaissances, leur permettant d’approfondir leurs bagages dans leurs domaines d’étude. À défaut de moyens financiers suffisants, certains de ces étudiants font appel à des bourses d’études.

Ces bourses d’études sont offertes par des instituts d’enseignements supérieurs étrangers dans le cadre des échanges entre les pays. À l’exemple de ces derniers, qui proposent aux étudiants algériens de profiter d’un nouveau programme de bourses, le Mexique.

Étudier au Mexique : nouvelles bourses offertes pour les étudiants algériens

L’Agence mexicaine de la coopération internationale pour le développement, AMEXCID, a annoncé le lancement des candidatures pour son nouveau programme de bourses d’excellence pour les étudiants étrangers, dont les Algériens. Et ce, jusqu’au 21 juillet à 15 h 00 (heure du Mexique).

Ces bourses d’excellences concernent les étudiants inscrits dans différents cycles, notamment pour les chercheurs postdoctoraux. Les lauréats de ces bourses pour le Mexique bénéficieront d’une prise en charge des différents frais de ce voyage, assurée par AMEXCID. Notamment, en ce qui concerne les frais de transports et de soins au Mexique.

Les candidats à la bourse d’excellence AMEXCID bénéficieront aussi d’une allocation allant entre 700 et 876 dollars. Et ce, conformément aux conditions de ce programme. Le gouvernement mexicain détaille ses conditions de sélection et ses exigences dans son site officiel (cliquer ici).

Par ailleurs, il convient de préciser que le dossier de candidature et le formulaire d’inscription doivent être traduits en langue espagnole avant d’être envoyé pour la commission de sélection, via le site du gouvernement mexicain. Dans son annonce, AMEXCID met à disposition des personnes intéressées par cette offre l’adresse e-mail suivante, et ce, pour demander tout renseignement : infobecas@sre.gob.mx.

