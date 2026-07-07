Le métro d’Alger ajuste ses horaires pour l’été

Les usagers du métro d’Alger bénéficient désormais d’une heure supplémentaire pour leurs déplacements en soirée. Depuis lundi, les derniers départs sont programmés à 23h00 au lieu de 22h00, tous les jours de la semaine. La Société d’Exploitation du Métro d’Alger (SEMA) a officialisé cette prolongation lundi, en réponse à l’affluence propre à la saison estivale, entre sorties tardives, retrouvailles familiales et soirées qui s’étirent.

Métro d’Alger : un horaire de base qui s’adapte aux saisons

L’amplitude habituelle (5h00 à 22h00) n’a rien de figé. SEMA la module déjà pour le Ramadan ou les fêtes nationales et religieuses ; l’été rejoint désormais cette liste d’exceptions.

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Cette heure supplémentaire bénéficie aux familles qui prolongent leurs sorties, aux travailleurs aux horaires décalés et à ceux qui profitent des nuits d’été. SEMA situe la mesure dans une logique de service public. Qui consiste à ajuster l’offre de transport aux rythmes réels des usagers.

Été 2026 : le métro d’Alger tourne jusqu’à 23h toute la semaine

Alger vit différemment l’été. Les familles sortent plus tard, les terrasses restent animées, et les déplacements s’étirent au-delà de 21h00. Maintenir des horaires calqués sur le reste de l’année reviendrait à ignorer ces usages.

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La prolongation jusqu’à 23h00 traduit cette logique de cohérence entre l’offre de transport et les habitudes effectives de la ville. SEMA ne se contente pas de repousser une heure de fermeture, l’entreprise ajuste le service aux besoins de ceux qu’elle dessert.

Une mobilité estivale renforcée sur l’ensemble du réseau algérois

Le métro n’agit pas isolément. Depuis le 21 juin, l’ETUSA fait rouler son Plan Bleu. Six lignes spéciales vers les plages, des bus nocturnes jusqu’à 1h00 pour desservir parcs et espaces de loisirs, et le retour du City Tour au départ des Sablettes.

Ce type de coordination n’est pas inédit. La prolongation des horaires du tramway et des bus ETUSA pendant le Ramadan 2026 avait déjà prouvé que les opérateurs savaient absorber rapidement les pics de fréquentation.

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En somme, le métro d’Alger s’aligne sur les rythmes des soirées d’été. Algérois et visiteurs de la capitale peuvent désormais profiter de la ville et rentrer plus tard sans dépendre d’un taxi ou d’une voiture.