Le message émouvant de Wael Al-Dahdouh au président Tebboune et au peuple algérien

PALESTINE – L’héroïque journaliste palestinien d’Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, a adressé, ce lundi 8 janvier 2024, un émouvant message de remerciement au président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Ce message vocal d’une durée d’une minute fait suite au message de condoléances que le président Tebboune a adressé au journaliste de la chaîne Al Jazeera et sa famille, après le lâche assassinat de son fils, Hamza Wael Al-Dahdouh, à Gaza.

Wael Al-Dahdouh a d’abord tenu à remercier « personnellement », ainsi qu’au nom des membres de sa famille, des journalistes et du peuple palestinien, le président de la République algérienne pour sa « noble attention » (référence au message de condoléances, NDLR).

Ensuite, le reporter d’Al Jazeera a souligné que le peuple palestinien et le peuple algérien constituent, en réalité, un seul et unique peuple lié par la même cause. « Nous espérons, a poursuivi Al-Dahdouh, vous rencontrer bientôt, si ce n’est en Algérie, à Al-Qods libérée. »

En conclusion, Wael Al-Dahdouh a appelé les bénédictions d’Allah sur les efforts que consent le président Tebboune pour défendre et secourir le peuple palestinien. Il a aussi tenu à saluer chaleureusement « le peuple algérien bien-aimé ».