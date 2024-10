Le message émouvant d’Amin Chiakha officialisant sa venue en équipe d’Algérie

C’est fait ! Amin Chiakha est officiellement acquis pour l’équipe d’Algérie. Il pourrait être l’une des nouveautés du prochain stage des Verts.

L’information a filtré il y a quelques semaines. Amin Chiakha a entamé les démarches pour changer sa nationalité sportive, en passant de la danoise à l’algérienne. C’est désormais officiel, il a eu l’accord de la FIFA.

Ainsi, le jeune attaquant de 18 ans est désormais sélectionnable en équipe d’Algérie. Il pourrait bien être l’une des nouveautés du prochain rassemblement des Verts. Après Ibrahim Maza, l’Algérie tient une nouvelle pépite, que les observateurs prédisent un avenir prometteur.

Le joueur envoie un message émouvant

Il faut dire que c’est Amin Chiakha lui-même qui a annoncé le changement de sa nationalité sportive. Il explique son choix et reste reconnaissant envers la Fédération danoise de football.

« C’est avec des sentiments très mitigés que j’écris ce post. Je suis né au Danemark d’une mère danoise et d’un père algérien. Deux personnes merveilleuses qui m’ont donné le meilleur de chaque culture et qui m’ont toujours soutenu dans tout ce que je fais. Je me sens à la fois danoise et algérienne et je ne pourrais jamais choisir entre les deux pays », a-t-il écrit dans un poste sur son compte Instagram.

Et d’ajouter : « J’ai représenté le Danemark à l’équipe nationale des jeunes, ce qui a été un immense honneur et j’ai toujours donné le meilleur de moi-même à chaque fois que j’endosse le maillot danois sur ma tête. Au fait, j’ai ressenti un énorme soutien et amour de la part du peuple algérien. La Fédération algérienne de football a en même temps présenté un projet sérieux et ambitieux, qui correspond parfaitement à la façon dont je vois mon propre avenir footballistique. Sur la base d’une évaluation globale de tous les aspects, j’ai donc pris la décision de représenter l’équipe nationale algérienne à l’avenir », a-t-il expliqué.

Enfin, il adresse un message aux supporters algériens. « Avant tout, je voudrais remercier DBU et les équipes nationales danoises pour toutes les belles expériences que nous avons vécues ensemble, des expériences qui ne seront jamais cachées. En même temps, je promets au peuple algérien et aux fans algériens que je ferai toujours de mon mieux pour défendre nos couleurs et je remercie tous pour l’accueil chaleureux », a-t-il conclu.