Le message de Liamine Zeroual aux algériens

La situation que traverse actuellement l’Algérie et la conjoncture régionale, notamment au niveau des pays du voisinage, ont fait sortir l’ancien président de la République Limanie Zeroual de son silence.

Dans un poste publié ce mercredi 18 août 2021 l’ancien président a tenu souligné « l’Algérie a vécu et demeurera pour toujours grâce à ses élites les plus estimées ».

Les plus nobles fils de ce pays devront se mobiliser et s’unir afin de consolider les bases du front interne tel un dôme de protection des dangers de la conjoncture actuelle au niveau régional ». Selon lui, cette situation est caractérisée « par toutes sortes de troubles, de menaces et de conflits ».

Zeroual s’adresse aux « esprits sages »

Tout en s’adressant aux « fils les plus sages de l’Algérie », l’ancien président de la République a réitéré son assurance que ces mêmes fils « ont suffisamment de nationalisme et d’attachement au pays et à ses intérêts » ce qui devra « vous guider dans vos démarches ».

« Vous, fils de l’Algérie ayant suffisamment de sagesse et de perspicacité que vous aviez héritées de son histoire ancestrale édifiée sur les sacrifices et un dur et assidu labeur, dans l’espoir de surmonter les plus rudes défis que vous impose une nature rude », a conclu l’ancien président de la République.