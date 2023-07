Le message d’adieu touchant de Mahez à Manchester City après son arrivée à Al-Ahli (vidéo)

Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, a officialisé son arrivée à Jeddah, où il portera, désormais, le maillot de son nouveau club, Al-Ahli. Après de nombreuses saisons de bons et loyaux services, l’ailier algérien a quitté Manchester City.

En effet, l’annonce tant attendue a été faite simultanément sur les réseaux des deux clubs. De son côté, Riyad Mahrez a fait ses adieux au club mancunien et à ses supporters sur son compte Twitter.

Ainsi, Mahrez a dit, « Chers Cityzens, aujourd’hui marque la fin d’un chapitre inoubliable de ma vie, un voyage de cinq ans rempli d’innombrables souvenirs. Avant de partir, je tenais à remercier le conseil d’administration, le directeur et le personnel de m’avoir donné la chance de faire mes preuves au plus haut niveau », lit-on sur le compte de Mahrez.

Virevoltant, brillant, décisif, Mahrez a marqué au fer rouge son passage dans la rive bleue de la ville de Manchester.

