Le message d’adieu émouvant de Madjid Bougherra

Madjid Bougherra quitte officiellement l’équipe d’Algérie A’. Il fait un message d’adieu émouvant aux supporters algériens.

Madjid Bougherra n’est plus sélectionneur de l’équipe d’Algérie des locaux. En effet, il vient de quitter son poste. La raison ? C’est suite au report du CHAN ainsi que l’incertitude du déroulement de la prochaine édition de la Coupe Arabe des Nations. L’information a filtré hier, mais elle a été finalement confirmée par la fédération algérienne de football.

« Suite au report des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) TotalEnergies 2024 par la Confédération africaine de football, le sélectionneur national des joueurs locaux, M. Madjid Bougherra, et avec l’accord de la Fédération algérienne de football, a décidé de tenter l’aventure avec un club du championnat du Qatar afin de renouer avec le métier d’entraîneur et reprendre du service sur le terrain ». A écrit la FAF sur son site officiel.

De son côté, le président de la FAF, M. Walid Sadi, et au nom de son bureau fédéral, a salué le grand travail et les résultats réalisés par la sélection nationale A’. Il lui souhaite pleine réussite, ainsi que les membres de son staff, Mohamed Benhamou et Djamel Mesbah.

L’ancien défenseur des Verts va retourner au Qatar pour rebondir. Il devrait opter pour Al-Markhiya. Nommé sélectionneur national A’ en 2020, il a réalisé des résultats satisfaisants, avec 23 victoires, 9 nuls et 2 défaites seulement. Mieux, il avait mené la sélection des locaux à remporter la Coupe Arabe des Nations en décembre 2021 au Qatar.

Le message d’adieu de Bougherra

Après avoir quitté la sélection nationale A’. « Magic » a fait un message d’adieu émouvant qui a été publié sur le site officiel de la FAF.

‘ »Chers Supporters, Comme déjà évoquée par le passé, l’envie de poursuivre mon apprentissage en tant qu’entraîneur me conduirait à quitter mon poste de sélectionneur de l’équipe nationale des joueurs locaux, dans le but d’être actif au quotidien, en compétition continue.

Considérant le manque d’échéances à court terme au vu notamment du report des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024) annoncé par la Confédération Africaine de football il y a quelques jours, le moment pour moi est venu de me lancer vers un nouveau défi.

Ce fut un honneur d’avoir été, trois années durant, le sélectionneur de l’équipe nationale des joueurs locaux et servir mon pays. Trois années qui furent pleines, tant en termes de challenges par le biais de la Coupe Arabe de la FIFA 2021, que le championnat d’Afrique des Nations 2022 en Algérie, qu’en termes de résultats et d’émotions.

Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la fédération algérienne de football ainsi que le sélectionneur national A, Djamel Belmadi, pour leur confiance et leur soutien tout au long de ces années ; et toutes les autorités de mon pays qui m’ont accompagné dans cette mission honorable.

Merci également à l’ensemble du staff technique et médical, votre professionnalisme et votre accompagnement ont été cruciaux tout au long de cette aventure, sans oublier les membres des autres staffs.

Mention spéciale aux joueurs qui ont su faire preuve d’abnégation et de surpassement sur chacune des rencontres afin d’offrir à notre pays de valeureux succès.

Enfin, merci au peuple. Votre soutien indéfectible a été et sera toujours notre leitmotiv dès lors que nous défendons les couleurs nationales.

Je resterai le premier supporter de l’ensemble des équipes nationales de notre pays et espère contribuer de nouveau à écrire d’autres pages de notre football national dans le futur Inch’Allah. Tahia El Djazair! Fraternellement « .