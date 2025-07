Le message cinglant de Morgane Belkhiter à certains Marocains

Fin d’aventure pour la sélection nationale féminine en Coupe d’Afrique des nations de l’édition 2024 qui se déroule au Maroc. Elle a été éliminée du quart de finale face au Ghana, au terme d’un match où elle n’a pas démérité. La joueuse Morgane Belkhiter a envoyé un message cinglant à certains Marocains qui se sont réjouis de l’élimination des Vertes.

Sous une chaleur accablante, les Algériennes ont livré une prestation solide face à une formation ghanéenne athlétique et bien organisée. Portées par une défense rigoureuse et quelques belles séquences offensives, Nihed Naïli et ses coéquipières se sont créé quelques occasions franches, sans toutefois parvenir à faire trembler les filets. Le match s’est achevé sur un score vierge, les deux antagonistes étaient allées à la séance des tirs au but pour se départager, où la chance a souri aux Ghanéennes, qui l’ont remporté par 4 à 2.

🟢 À LIRE AUSSI : A six mois de la CAN, Lekjaa envoi un message chaleureux aux Algériens

Malgré cette élimination cruelle, les Vertes quittent la compétition la tête haute. Pour la première fois de leur histoire, elles ont atteint le stade des quarts de finale d’une CAN, signant ainsi une performance historique et prometteuse pour l’avenir du football féminin algérien.

La story cinglante de Morgane Belkhiter sur Instagram

Et comme un malheur des uns fait le bonheur des autres, l’élimination des protégées de Farid Benstiti a fait réjouir certains Marocains. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a suscité la réaction de la joueuse de la sélection nationale Morgane Belkhiter, qui a publié une story cinglante sur son compte Instagram.

« Vous êtes contents de notre élimination. Ça veut dire que vous nous craignez et vos messages depuis le début de la compétition… (en référence aux provocations et insultes)… voilà quoi. On le sait. Dieu et Grand, sachez-le », a-t-elle écrit.

🟢 À LIRE AUSSI : L’arbitre Ghada Mehat fait face à des accusations farfelues au Maroc

Et d’ajouter : « Merci au peuple algérien de nous avoir soutenu ». À noter que si les Vertes s’étaient qualifiées, elles devaient affronter leurs homologues marocaines en demi-finale du tournoi africain.

Il est utile de rappeler que l’équipe d’Algérie féminine fait l’objet de polémiques inventées depuis le début de l’épreuve continentale. Il y a notamment eu l’affaire des sièges couverts par un adhésif ou encore les questions vicieuses en conférence de presse d’avant-match.

🟢 À LIRE AUSSI : Visite d’État du président zimbabwéen : Alger renforce ses partenariats africains