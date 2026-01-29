Le MESRS lance une nouvelle filière d’excellence : inscriptions ouvertes jusqu’au 3 février

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce jeudi, l’ouverture officielle des candidatures pour le programme national de formation appliquée en technologie des puces électroniques. Une initiative qui marque un tournant dans la stratégie industrielle du pays.

Ce programme d’excellence, qui englobe la « Licence Nationale » et le « Master National », ne se contente pas de former des étudiants : il ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de cadres techniques hautement qualifiés. Ces futurs experts seront le fer de lance de la transformation industrielle et technologique en Algérie, capables de répondre aux défis complexes de la microélectronique moderne.

Une nouvelle ère pour l’industrie : des diplômes d’excellence en micro-puces

L’un des points forts de ce programme est l’assurance de débouchés concrets. Selon le communiqué du ministère, les diplômés auront l’opportunité d’intégrer le Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA), ses filiales, ainsi que diverses entreprises dotées d’infrastructures technologiques et industrielles de premier plan.

Le programme se décline en deux parcours distincts, organisés en partenariat étroit avec le CDTA :

Licence Appliquée en Électronique : Options « Licence d’Electronique des Equipements Industriels (LEEI) » et « Licence d’Electronique des Utilités Industriels (LEUI) ». La formation sera dispensée à l’Université de Blida 1.

: Options « Licence d’Electronique des Equipements Industriels (LEEI) » et « Licence d’Electronique des Utilités Industriels (LEUI) ». La formation sera dispensée à l’Université de Blida 1. Master Appliqué en Électronique : Spécialité « Conception en Electronique Intégrée ». Ce cursus sera accueilli par l’Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdès.

Dernière ligne droite : comment et quand déposer votre dossier ?

Le programme s’adresse aux étudiants ayant déjà validé un certain parcours durant l’année en cours (2025-2026) :

Pour la Licence : Avoir achevé le troisième semestre (S3).

Pour le Master : Avoir achevé le premier semestre (S1).

Pour les étudiants ambitieux, le compte à rebours est officiellement lancé. Le ministère de l’Enseignement supérieur a instauré une fenêtre de tir particulièrement étroite, soulignant ainsi le caractère sélectif et réactif de ce nouveau cursus d’excellence. Les postulants ne disposent que d’une courte semaine pour finaliser leur dossier.

La période de dépôt des candidatures s’ouvre ce jeudi 29 janvier 2026 et se clôturera de manière irrévocable le mardi 3 février 2026. Cette temporalité réduite exige des candidats une préparation rigoureuse et une réactivité immédiate pour ne pas manquer cette opportunité stratégique.

Conformément à la politique de numérisation du secteur, l’ensemble du processus est dématérialisé. Les candidats doivent impérativement transiter par la plateforme numérique dédiée, unique point d’accès pour valider leur postulation : https://natpe.mesrs.dz. Aucune inscription physique ou en dehors de ces délais ne pourra être prise en compte par les services du ministère.