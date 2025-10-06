Le MESRS avertit les étudiants : 0/20 et exclusion si vous faites cela

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) rappelle à tous les étudiants l’importance cruciale de la présence régulière aux Travaux Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP), ateliers et stages.

En effet, cinq absences, qu’elles soient justifiées ou non, lors des séances de Travaux Dirigés (TD), de Travaux Pratiques (TP), des travaux d’ateliers ou des stages pratiques (y compris en milieu professionnel) au cours d’un semestre, conduisent à l’exclusion de l’étudiant de la matière pour le semestre concerné.

Selon la décision relative aux modalités d’inscription et de réinscription aux formations menant aux diplômes de Licence et Master, ainsi qu’aux modalités d’organisation, d’évaluation et de progression dans celles-ci, l’étudiant exclu perd le droit de bénéficier de tout examen de rattrapage pour le contrôle continu des TD, TP, travaux d’ateliers, stages pratiques, ou du milieu professionnel pour la matière en question.

L’exclusion d’une matière spécifique n’autorise pas la compensation entre les matières composant l’Unité d’Enseignement, ni la compensation entre les Unités d’Enseignement du semestre, ni la compensation entre les deux semestres constituant l’année universitaire.

Les rapports d’absences des TD, TP, travaux d’ateliers, stages pratiques et en milieu professionnel sont élaborés par les enseignants-chercheurs responsables de ces cours et transmis à l’administration du département avant l’organisation des examens de fin de semestre.

Le Chef de Département est chargé d’intégrer les absences de l’étudiant via la plateforme du secteur de l’Enseignement Supérieur et d’établir la liste des étudiants exclus en consultation avec les responsables des matières concernées.

Absences autorisées à l’université : Voici les situations reconnues comme « valables »

D’autre part, la décision confirme que les absences sont considérées comme justifiées en cas de

Décès d’un ascendant, d’un descendant ou d’un parent proche ; Mariage de l’intéressé ; Congé de maternité ou de paternité de l’intéressé ; Mission ou convocation officielle ; Maladie de l’intéressé.

Les cas d’absences de 1 à 4 doivent être justifiés par des documents probants délivrés par les autorités compétentes. Le 5ème cas d’absence doit être justifié par un certificat médical délivré ou validé par le médecin de l’établissement universitaire ou de l’établissement hospitalier conventionné.

Les autres cas, non mentionnés, sont laissés à l’appréciation du Comité Pédagogique en coordination avec le Chef de Département, en fonction de la spécificité de chaque situation.

L’étudiant obtient la note de zéro sur vingt (0/20) dans ce cas

En cas d’absence justifiée de l’étudiant à l’examen de Contrôle Continu, celui-ci a le droit de bénéficier d’un examen de rattrapage avant la période des examens partiels du semestre.

L’absence de l’étudiant à la séance de rattrapage entraîne la perte du droit à toute autre séance de rattrapage, et dans ce cas, il lui est attribué la note de zéro sur vingt (0/20) pour l’examen de contrôle continu.

La note de zéro sur vingt (0/20) est également attribuée, quelle que soit sa nature, pour les absences non justifiées à l’examen de contrôle continu.