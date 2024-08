Le MESRS annonce la création de nouvelles universités : Voici les 07 wilayas concernées

Le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, a signé un décret exécutif visant à créer de nouvelles universités et centres universitaires dans plusieurs wilayas du pays. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique ambitieuse visant à renforcer l’offre de formation supérieure et à la rapprocher des citoyens.

La wilaya de Biskra

Le décret exécutif n° 24-280 marque une nouvelle étape dans le paysage universitaire algérien en officialisant la création d’une université dans la wilaya de Biskra. Il définit avec précision la structure de cet établissement d’enseignement supérieur et les domaines de formation qu’il couvrira.

L’université de Biskra se distinguera par une offre de formation diversifiée, regroupant un éventail de disciplines scientifiques et humaines et sociales. Elle comprendra notamment :

Faculté des sciences exactes

Faculté des sciences de la nature et de la vie, des sciences de la Terre et de l’Univers

Faculté des sciences et technologies

Faculté de droit et des sciences politiques

Faculté des sciences humaines et sociales

Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion

Faculté des lettres et langues

Faculté d’architecture, de génie civil et de génie hydraulique

Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives

La wilaya de Laghouat

Comme annoncé dans le dernier numéro du Journal officiel n°59, un décret exécutif vient d’être publié instituant la création d’une université à Laghouat.

Ce texte officiel précise la composition et les domaines de spécialisation de cette nouvelle université. Elle sera ainsi structurée autour de plusieurs facultés :

Faculté de technologie

Faculté des sciences

Faculté de droit et des sciences politiques

Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion

Faculté des lettres et des langues

Faculté des sciences humaines

La wilaya de Khmis Miliana

Khmis Miliana va, elle aussi, se doter d’une université moderne et complète. Cette dernière se compose de neuf facultés et d’un institut, offrant ainsi une large palette de formations :

Faculté des sciences de la matière et de l’informatique

Faculté des sciences et technologies

Faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la Terre

Faculté des lettres et des arts

Faculté des langues étrangères

Faculté des sciences sociales et humaines

Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion

Faculté de droit et des sciences politiques

Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives

La wilaya de Tissemsilt

Conformément au décret portant création de l’université de Tissemsilt, cette université est composée des facultés et instituts suivants : les sciences de l’activité physique et du sport, et l’institut des sciences de la nature et de la vie.

La wilaya de Ghardaïa

Le décret prévoit aussi la création d’une nouvelle université à Ghardaïa. Cette dernière comprend les facultés et instituts suivants : Faculté des Lettres et des Langues, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.

La wilaya de Tipaza

Selon le journal en question, un décret exécutif a été publié instituant un centre universitaire à la fois à Tipaza et à Barika (wilaya de Batna).

Ce décret précise le nombre d’instituts composant le centre universitaire de Tipaza ainsi que leurs spécialités, comme suit :

Institut des sciences sociales et humaines

Institut de langue et littérature arabes

Institut des sciences économiques, commerciales et de gestion

Institut de droit et des sciences politiques

Institut des sciences

Institut des sciences de la nature et de la vie

La wialya de Batna (Barika)

Alors que le décret a spécifié le nombre d’instituts composant l’université de Barika et leurs spécialités respectives, comme suit :