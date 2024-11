Le MERKURIY, un navire de guerre russe, jette l’ancre au port d’Alger

Ce dimanche, le navire de guerre russe MERKURIY, appartenant à la flotte de la mer Noire, a accosté au port d’Alger pour une escale de trois jours. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération militaire entre l’Algérie et la Russie, selon un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale. L’escale du navire russe témoigne des liens étroits et continus entre les deux nations, particulièrement dans le domaine de la défense et de la sécurité maritime.

Arrivée du navire russe “MERKURIY” au port d’Alger pour une escale de coopération militaire

Le MERKURIY, classé comme une frégate, représente un atout stratégique pour la Russie dans la région de la mer Noire et est équipé pour des missions de surveillance et de protection des frontières maritimes. Son arrivée à Alger fait partie d’un calendrier d’échanges militaires visant à renforcer la collaboration bilatérale dans le domaine naval et à partager les savoir-faire techniques entre les forces navales des deux pays. Cette coopération permettra ainsi à l’Algérie de renforcer ses capacités de défense maritime dans une région où les enjeux de sécurité sont croissants.

À LIRE AUSSI : PLF 2025 : Les Algériens pourront-ils bientôt importer des voitures d’occasion de moins de 5 ans ?

Durant cette escale, le commandant du MERKURIY a été reçu pour une visite de courtoisie par le général commandant de la façade maritime centre de la première région militaire algérienne, au siège de la base navale d’Alger. Cette rencontre officielle s’inscrit dans la tradition des échanges protocolaires entre les commandements militaires, favorisant le dialogue et le partage d’expérience.

Une collaboration aux multiples enjeux

Le programme de coopération entre l’Algérie et la Russie couvre différents domaines militaires, incluant des exercices conjoints et des échanges d’informations stratégiques, renforçant ainsi la capacité des deux pays à répondre aux menaces sécuritaires. Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique plus large de partenariat entre l’Algérie et la Russie, qui partagent des intérêts stratégiques et économiques dans la région méditerranéenne et au-delà.

À LIRE AUSSI : Croissance économique : l’Algérie en tête du classement en 2024, selon les prévisions du FMI

La présence du MERKURIY au port d’Alger est donc un symbole fort de cette alliance stratégique en constante évolution, qui pourrait connaître d’autres échanges et exercices militaires conjoints dans les années à venir.