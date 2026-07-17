Le mercure frôle les 50°C : La Protection civile rappelle tous ses agents en urgence dans 44 wilayas

Face à la multiplication des incendies et à une vague de chaleur extrême, la Direction générale de la Protection civile a ordonné le rappel immédiat de ses effectifs. Parallèlement, des consignes de sécurité strictes ont été émises à l’adresse des populations.

Dans un télégramme urgent diffusé jeudi soir, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a sommé l’ensemble de ses agents répartis à travers 44 wilayas de rejoindre sans délai leurs unités respectives.

Cette mesure d’exception vise à renforcer les capacités d’intervention des secours, alors que le pays fait face à une recrudescence préoccupante des feux de forêt, attisés par des conditions météorologiques de plus en plus hostiles.

La situation est d’autant plus critique que le mercure a atteint des niveaux historiques ces derniers jours, frôlant la barre des 50°C dans les régions sahariennes et asphyxiant les wilayas côtières sous un dôme de chaleur inédit.

Ce rappel massif concerne en premier lieu les effectifs de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention d’Alger, ainsi que les unités opérationnelles de 44 wilayas du Nord et du Sud, notamment :

Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Oran, Mascara, Saïda, Mostaganem, Relizane, Chlef, Tiaret, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tissemsilt, Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine, M’Sila, Mila, Souk Ahras, El M’Ghair, El Oued, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Biskra, Ouled Djellal et Touggourt.

L’alerte est maximale, l’Office national de la météorologie (ONM) ayant émis des bulletins spéciaux prévoyant des températures caniculaires pouvant atteindre, voire dépasser, les 48°C dans plusieurs régions, et ce, jusqu’à dimanche prochain.

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Consignes strictes à la population : sécurité et non-ingérence

Devant la dangerosité de la situation, la Protection civile a lancé un appel pressant au civisme et à la prudence, exhortant les citoyens à adopter un comportement responsable.

Les autorités demandent instamment à la population d’éviter de s’approcher des flammes ou de tenter d’éteindre les incendies de manière isolée, tout en s’abstenant de se rendre dans les massifs forestiers ou les espaces isolés susceptibles d’être piégés par le feu.

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Pour garantir le bon déroulement des opérations de secours, les conducteurs et riverains sont appelés à libérer les voies d’accès afin de ne pas entraver la circulation des camions de pompiers et des véhicules d’urgence.

Enfin, face à la progression des flammes, les secours insistent sur l’obligation d’obtempérer immédiatement aux ordres d’évacuation en quittant les habitations menacées sans chercher à s’attarder sur les lieux.

Un premier bilan des opérations

Sur le front des incendies, la mi-journée de jeudi affichait déjà un bilan lourd mais sous contrôle partiel. À 13h00, pas moins de 62 départs de feu avaient été comptabilisés à travers 14 wilayas du nord du pays, touchant particulièrement les régions de Béjaïa, Blida et Tlemcen. Grâce à l’intervention des premiers secours, 35 de ces foyers avaient déjà pu être maîtrisés. Les renforts attendus devraient permettre de stabiliser la situation sur les fronts encore actifs.