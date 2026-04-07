Le mercure frôle les 40°C en Algérie : Une vague de chaleur s’installe jusqu’à vendredi

C’est un scénario surréaliste que vit l’Algérie en ce moment. Alors que les unités de la Gendarmerie Nationale et les colonnes mobiles de la Protection Civile s’échinent encore à désenclaver les villages et à rouvrir les routes nationales bloquées par d’épais manteaux de neige, le thermomètre, lui, s’emballe déjà.

En l’espace de quelques heures seulement, le pays est passé d’un froid polaire à des conditions pré-estivales, avec un mercure qui frôle les 40°C dans le Sud et dépasse les 30°C sur le littoral. Ce paradoxe saisissant, où les stigmates de la tempête côtoient une chaleur soudaine, met en lumière une instabilité climatique de plus en plus marquée.

Météo Algérie : Alerte à la chaleur et aux vents de sable jusqu’à vendredi

En effet, les prévisions des modèles numériques de météorologie confirment une hausse sensible des températures sur l’ensemble du territoire national. Ce pic de chaleur, provoqué par une remontée des pressions atmosphériques, devrait persister jusqu’à la fin de la semaine.

Selon les dernières cartes de vigilance publiées ce mardi, un puissant anticyclone s’installera dès mercredi et impactera les conditions climatiques jusqu’à vendredi prochain. Les services météorologiques annoncent des températures largement au-dessus des normales saisonnières.

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Les prévisions par région :

Littoral : Une chaleur étouffante est attendue sur les côtes, particulièrement dans les régions de l’Ouest et du Centre, où le thermomètre affichera entre 30°C et 35°C.

Zones intérieures : Le climat sera plus tempéré mais reste en hausse, avec des maximales oscillant entre 20°C et 30°C.

Grand Sud : C’est sans surprise dans les régions sahariennes que la chaleur sera la plus intense, avec des valeurs comprises entre 25°C et 40°C.

Bulletin Météo : Alerte aux vents de sable dans le Sud

Outre la chaleur, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin spécial pour la journée du mercredi. Des vents violents accompagnés de tempêtes de sable sont attendus dans l’extrême Sud, particulièrement dans les wilayas de :

Tamanrasset

In Guezzam

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Ces tempêtes de sable, caractéristiques de ces remontées d’air chaud, risquent de réduire considérablement la visibilité. Les usagers de la route sont appelés à la plus grande prudence, alors même que dans le Nord, d’autres équipes de secours luttent encore contre les derniers restes d’un hiver qui refuse de dire son dernier mot.