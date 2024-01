Le Meilleur Pâtissier -France: une ex-candidate teste des spécialités algériennes (vidéo)

La cuisine algérienne a été élue la meilleure en Afrique, dans un précédent classement du site spécialisé dans les conseils culinaires, TasteAtlas. Riche en mets et en saveurs, elle suscite l’intérêt chez les personnes les plus gourmandes et exigeantes.

Dans ce sillage et suite à la demande de ses abonnés, une ex-candidate de l’émission française le Meilleur pâtissier a décidé de tester des spécialités issues de la cuisine algérienne.

« Wow, c’est trop bon » : Anne-Loup séduite par la cuisine algérienne

Sur ses réseaux sociaux, Anne-Loup, une ex-candidate de la saison 10 de l’émission française du Meilleur pâtissier, a publié une vidéo, dans laquelle elle teste des plats emblématiques de la cuisine algérienne et donne son avis en leur concernant.

Pour ce faire, Anne-Loup a commencé sa découverte de la cuisine algérienne par la dégustation d’une Kessra farcie de viande de bœuf et de légumes. Après avoir pris une première bouchée, Anne-Loup semble séduite par cette première dégustation et déclare « Wow ! C’est trop bon ! Croustillant sur le dessus, fondant à l’intérieur, et il y a plein de goûts ! Je valide et je mets un bon 10/10 ».

Ce périple culinaire se poursuit avec une Koka, qui est une spécialité de la fastfood algérienne, réalisé avec de la pâte feuilletée et farcie avec de la viande et des légumes. Encore une fois, l’ex-candidate du meilleur pâtissier a aimé le plat et lui a attribué la note de 8/10.

Qu’en est-il des pâtisseries algériennes ?

Comme pâtisserie, Anne-Loup a choisi deux modèles pour son test de dégustation des spécialités algériennes. En effet, la Française a d’abord testé une sorte de « Mechewek » à la noix de coco. Pour cette gourmandise, elle a attribué la note de 7/10, « il n’y a rien de fou ».

Par ailleurs, pour clôturer sa vidéo, la jeune femme enchaine avec la dégustation des « Dziriettes ». Ces dernières ne semblent pas être au gout d’Anne-Loup, qui attribue la timide note de 6/10 à cette spécialité traditionnelle. « C’est super gras, et super sucré surtout » a-t-elle commenté.

