Le Meilleur Pâtissier France : Maamar, d’origine algérienne, aux fourneaux de la 14ᵉ saison

La 14ᵉ saison du Meilleur pâtissier revient sur M6. Pour cette nouvelle édition, l’animatrice Laëtitia Millot sera accompagnée de Cyril Lignac et de la blogueuse culinaire Mercotte. Parmi les 14 participants de cette année, le candidat d’origine algérienne Maamar Dja Yahia espère se distinguer et remporter la victoire et le célèbre trophée.

Cette nouvelle saison marque un retour aux fondamentaux pour Le Meilleur Pâtissier. Les nouveautés de l’année précédente sont mises de côté. Place aux épreuves emblématiques qui ont fait le succès du concours, comme le classique revisité de Cyril Lignac, le grimoire de Mercotte ou l’épreuve créative orchestrée par un chef invité. L’accent est mis sur les gâteaux et les précieux conseils du jury.

De grands noms de la pâtisserie viendront également défier les candidats, parmi lesquels Christophe Michalak, Pierre Hermé, Yann Couvreur, Nina Métayer et Christelle Brua.

Le Meilleur Pâtissier France : un Algérien dans la compétition, Maamar Dja Yahia au casting de la 14ᵉ saison

Maamar Dja Yahia, d’origine algérienne et âgé de 40 ans, se lance dans le concours du Meilleur Pâtissier. Il va tenter de faire ses preuves devant un jury de choix, composé de Cyril Lignac et de Mercotte, pour qui ce sera la dernière saison.

Né et ayant grandi dans le quartier de Monclar à Avignon, ce père de quatre enfants est aujourd’hui agent administratif à l’université de la Sorbonne et vit à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d’Oise.

La participation de Maamar à l’émission est symbolique, car c’est en regardant le concours en 2017 qu’il s’est découvert une passion pour la pâtisserie : « J’ai vu Cyril Lignac revisiter le Calisson. Tout de suite, ça m’a parlé, alors j’ai voulu le refaire. Puis ça a été la révélation, j’ai trouvé ça passionnant« , confie-t-il.

Friand du Saint-honoré, sa spécialité est l’entremet à la vanille, au praliné et à la fleur d’oranger. Maamar s’efforcera d’incorporer une touche orientale à ses créations. D’ailleurs, souvent, il revisite des spécialités algériennes comme le célèbre Makrout ou la Corne de Gazelle.

Un départ prometteur pour Maamar Dja Yahia

Le pâtissier amateur explique sa progression : « Au début, on commence avec de la farine et des œufs, puis on finit par faire de vrais desserts élaborés« . Il pâtisse deux à trois fois par semaine et affectionne particulièrement le Saint-Honoré, un dessert qui, selon lui, demande « beaucoup de techniques« .

Pour le premier épisode de la 14ᵉ saison du Meilleur Pâtissier, Maamar a réalisé une performance remarquable. Il a démarré la compétition en se plaçant parmi les meilleurs lors de la première épreuve, le défi de la tarte aux pommes de Cyril Lignac, aux côtés de Victoria et de Pascale. Cependant, il a fait face à une épreuve plus difficile, avec l’épreuve technique de Mercotte et son « petit-duc d’hospitalité« . Il s’est classé en 7e position, après Margot, mais devant Adrien.

Bien que n’ayant pas obtenu le premier tablier bleu, décerné à Sébastien, Maamar a su démontrer son talent dès le début de l’aventure. Il faudra suivre ses prochaines créations pour voir s’il parvient à séduire le jury tout au long de cette nouvelle saison.

