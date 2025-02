Le mégaprojet de Gara Djebilet prend forme : Près de 500.000 tonnes de minerai de fer déjà extraites

Les travaux de réalisation de l’unité de traitement primaire de la mine de fer de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, ont enregistré des progrès significatifs, selon des informations recueillies ce dimanche auprès de la direction de l’énergie de la wilaya.

Le directeur du secteur, Mustapha Benabdelkader, a indiqué que le taux global d’avancement des travaux de l’unité de traitement primaire de la mine de fer de Gara Djebilet a atteint environ 20 %. Il a également précisé que le premier lot d’équipements destinés à cette installation est arrivé au port d’Oran et est en cours de dédouanement.

Concernant l’alimentation en électricité de l’unité et de la base de vie, à partir du village de Gara Djebilet situé à 25 km, les travaux ont déjà commencé et ont atteint un taux d’avancement de plus de 45 %, selon la même source.

Benabdelkader a ajouté que les travaux de raccordement de l’usine et de la base de vie au réseau d’eau, supervisés par la direction locale de l’irrigation, comprennent la réalisation de 44 km de canalisation à partir des sources disponibles dans la région. Le taux d’avancement de ces travaux est estimé à 30 %.

Par ailleurs, les services chargés du suivi des travaux du projet d’exploitation de la mine de Gara Djebilet ont enregistré, après environ 22 opérations de forage, une production totale de minerai de fer dépassant les 425 000 tonnes.

Ce minerai est actuellement stocké en attendant d’être transporté vers l’unité de traitement primaire, dont la réception est prévue dans les prochains mois, selon la même source.

Au-delà des aspects techniques, ce projet revêt une importance stratégique majeure pour la wilaya de Tindouf et pour l’économie nationale. Il contribuera non seulement à renforcer les infrastructures industrielles locales, mais aussi à stimuler l’économie par la création d’emplois et la génération de revenus.

À long terme, l’exploitation de la mine de Gara Djebilet pourrait positionner la région comme un pôle minier de référence, tout en participant à la diversification économique du pays.