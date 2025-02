Le MDN recrute des personnels civils assimilés : Modalités et documents requis

Le ministère de la Défense nationale a officialisé ce jeudi 6 février l’ouverture des pré-inscriptions pour le recrutement des personnels civils assimilés. Cette annonce, relayée via un communiqué officiel, marque le début d’une campagne de recrutement destinée à renforcer les effectifs civils du ministère.

Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne, via une plateforme dédiée, afin de tenter leur chance pour l’un des postes proposés.

Pour postuler, les candidats doivent répondre à plusieurs critères :

Être de nationalité algérienne ;

Avoir régularisé sa situation vis-à-vis du service national ;

Avoir un diplôme dans la spécialité requise ;

Résider dans la wilaya où le poste est ouvert ;

Réussir le concours d’admission.

Le ministère a opté pour une démarche entièrement dématérialisée. Les pré-inscriptions se font exclusivement via le site officiel dédié : https://preinscription.mdn.dz.

Une fois sur la plateforme, les candidats devront remplir un formulaire de pré-inscription et télécharger les documents requis. Cette digitalisation du processus vise à simplifier les démarches et à garantir une plus grande transparence dans le traitement des dossiers.

Le MDN recrute des civils : Quels documents fournir pour la pré-inscription ?

Le dossier de pré-inscription doit inclure plusieurs pièces justificatives :

Une copie du formulaire de pré-inscription téléchargé depuis le site officiel ; Une copie de la carte d’identité nationale biométrique ; Une copie du diplôme ou de la qualification requise pour le poste ; Une copie de l’attestation de situation vis-à-vis du service national ; Une attestation de résidence dans la wilaya concernée ; Une photo d’identité récente, à joindre au formulaire.

Ces documents devront être scannés et téléversés sur la plateforme dans les délais impartis. Aucun dossier papier ne sera accepté, insiste le ministère.

Les candidats intéressés peuvent d’ores et déjà déposer leurs candidatures. Toutes les informations nécessaires à cet effet sont disponibles sur le site du ministère de la Défense nationale : preinscription.mdn.dz.

Il est recommandé de consulter régulièrement la plateforme pour suivre les mises à jour concernant les dates limites, les modalités du concours et les résultats des pré-inscriptions.