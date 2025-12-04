Le MDN publie un communiqué urgent aux propriétaires de ces appareils

À partir de 2026, tout détenteur de drone en Algérie devra se conformer à une nouvelle réglementation stricte. La Direction de la Défense nationale a officialisé l’entrée en service du Centre national des systèmes de drones embarqués, conformément au décret présidentiel n°21-285 du 13 juillet 2021, qui définit le cadre général de gestion des drones sur le territoire national.

Cette décision implique que tous les propriétaires de drones civils doivent déclarer leur matériel auprès du centre avant le 30 avril 2026, date limite fixée pour éviter toute sanction. L’objectif est d’encadrer l’utilisation des drones et renforcer la sécurité sur le territoire.

MDN : comment procéder à la déclaration de son drone en Algérie ?

Le processus d’enregistrement est simple mais strictement encadré :

Le détenteur doit se rendre personnellement au Centre national des systèmes de drones embarqués .

. La prise de rendez-vous préalable est obligatoire et peut se faire par téléphone aux numéros 021905669 ou 021905670 , ou par courrier électronique à CONTACT-CNSAPB@MDN.DZ .

ou , ou par courrier électronique à . Le propriétaire doit fournir tous les documents requis, conformément aux instructions du centre.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie durcit les règles du permis de conduire : Voici ce qui change concrètement

L’administration insiste sur le respect de ces étapes pour éviter tout retard dans l’enregistrement, qui pourrait entraîner des complications légales.

La Direction de la Défense nationale rappelle que cette obligation vise à protéger l’espace aérien et la sécurité des citoyens. En déclarant leurs drones, les utilisateurs participent à la surveillance et à la régulation des activités aériennes sur le territoire algérien. L’appel à la responsabilité individuelle est mis en avant : « Avec votre vigilance et votre coopération, nous contribuons tous à protéger notre pays ».

Sécurité et réglementation : ce que prévoit le nouvel arrêté sur les drones en Algérie

Rappelons que l’Arrêté interministériel du 8 septembre 2025 fixe un cadre strict pour toutes les activités liées aux drones. Fabrication, acquisition, importation, exportation, vente, maintenance, location, prestation de service, cession et réforme. Ces activités sont désormais subordonnées à l’obtention d’un agrément délivré par le Centre national des systèmes de drones. Assorti de contrôles, de conditions de sécurité et de traçabilité.

🟢 À LIRE AUSSI : Certificat psy avant mariage, 20 millions pour divorces… changements prévus dans le Code de la famille

Les opérateurs agréés doivent tenir des registres précis, assurer la sécurité du transport et du stockage, et signaler toute perte ou vol. Toute acquisition, importation, exportation ou cession de drones nécessite une autorisation spécifique, validée par le Centre national. Les drones hors d’usage doivent être détruits sous contrôle officiel, avec radiation du registre aéronautique.

Ce dispositif assure un contrôle complet du cycle de vie des drones. Garantissant à la fois sécurité nationale, encadrement technologique et transparence pour les entreprises et les citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Près d’un million de tonnes de cette denrée achetées : l’Algérie sécurise ses stocks 2026 !