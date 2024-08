Le MC Alger trouve le remplaçant de Youcef Belaïli

Le Mouloudia d’Alger tient le successeur de Youcef Belaïli. Il s’agit de l’international algérien Tayeb Meziane, qui s’est engagé avec le Doyen pour deux saisons.

Face à l’indisponibilité de bons joueurs (libres) sur le marché national, les clubs algériens ont jeté leur dévolu sur les joueurs algériens qui évoluent à l’étranger. Les cadors du championnat, qui ont derrière eux de solides sociétés étatiques, se permettent à offrir des salaires faramineux aux joueurs convoités pour les convaincre de venir.

En plus de l’USMA (Ilyes Chetti, Houssem Ghacha et Ghiles Guenaoui) ou encore le CRB (Aymen Mahious), c’est aussi le cas pour le Mouloudia d’Alger. En effet, et après Zakaria Draoui, le Doyen s’offre Tayeb Meziani. Ce dernier, s’est engagé avec son nouveau club pour une durée de deux saisons, en attendant l’annonce officielle par le club algérois.

Meziani, le digne successeur de Belaïli ?

Si le Mouloudia a recruté Tayeb Meziani, c’est pour pallier le départ de Youcef Belaïli. Ce dernier a quitté le club il y a quelques semaines vers l’ES Tunis suite à un différend avec le président Mohamed Hakim Hadj-Redjem. Un départ qui a fait autant de bruit, faut-il le dire.

Seulement, reste à savoir si le joueur est capable d’être le digne successeur de Belaïli. Sa carrière a connu une grande instabilité et ses statistiques ces dernières saisons ne plaident pas en sa faveur. Issu de la fameuse académie du Paradou AC et pétris de qualités, Meziani demeure une valeur sûre, mais il devra redoubler d’efforts pour retrouver son meilleur niveau et être ainsi au niveau des attentes des Mouloudéens.

Il est utile à signaler que Tayeb Meziani a été convoité par plusieurs clubs algériens. Après avoir étudié toutes les offres qu’il a reçues, il a finalement opté pour le Mouloudia. Il est donc de retour en championnat national pour rebondir, six ans après.