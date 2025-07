Le MC Alger porte plainte pour avoir utilisé son logo sur des sous-vêtements !

Le logo du Mouloudia d’Alger a été utilisé dans la fabrication de sous-vêtements pour femmes. Ce qui a suscité la réaction du club sportif amateur (CSA) d’entamer une procédure judiciaire.

C’est ce que nous avons appris d’un communiqué officiel publié ce soir. « Le CSA/ MC Alger annoncé avoir entamé une procédure judiciaire contre l’utilisation illégale du nom et du logo du club dans la vente de vêtements, qui porte atteinte manifeste à ses droits de propriété et à son héritage historique », peut-on lire.

Certes, le communiqué ne précise pas comment le logo a été utilisé. Mais selon des photos sur les réseaux sociaux, il s’agit dans une fabrication de sous-vêtements pour femme.

Le club sportif amateur, qui détient les droits d’utilisation du logo et les couleurs du club, exprime son « refus catégorique de toute exploitation commerciale ou abusive du nom Mouloudia d’Alger ». Il affirme qu’il « prendra toutes « les mesures nécessaires contre « toute personne ou entité portant atteinte à l’image, aux composantes ou à l’histoire du club ».

Par ailleurs, le CSA/MCA a révélé qu’une audience a été fixée pour le mois de septembre prochain. La raison ? C’est suite à « des dépassements constatés sur certaines pages Facebook ». Ces dernières, sont accusées d’avoir relayé de fausses informations et diffusé des documents présentés à tort comme des litiges entre le club et sa société sportive (SSPA). »

Enfin, le CSA/MCA a réaffirmé son engagement à défendre ses droits « par tous les moyens légaux », assurant que « la réputation et l’histoire de la Mouloudia ne sont pas à prendre à la légère ni à exploiter impunément ».

MC Alger : Le nouveau coach sud-africain Mokwena affiche ses ambitions

Rhulani Mokwena, le nouvel entraîneur sud-africain du MC Alger, a donné sa première conférence de presse officielle avec conviction et détermination. Prenant les commandes d’une équipe fraîchement auréolée d’un doublé (championnat et Super-Coupe d’Algérie), il a exprimé sa fierté de rejoindre le doyen des clubs algériens.

« Je suis très heureux d’être en Algérie et au MC Alger. C’est un grand honneur pour moi de rejoindre un club qui vient de remporter deux trophées. C’est important et positif comme point de départ », dira-t-il d’emblée, et d’ajouter : « Le plus important désormais est de préserver ces titres et d’aller encore plus loin. Je suis conscient de l’ampleur du challenge. La lutte pour le championnat sera rude, même si l’équipe compte des joueurs de grande qualité comme Benkhemassa, Kipré, Abdellaoui et autres ».

Satisfait de l’héritage défensif laissé par son prédécesseur Ben Yahia, il compte désormais mettre l’accent sur le secteur offensif. Le coach sud-africain a également évoqué la possibilité de recruter un quatrième joueur étranger, conformément au règlement en vigueur.

« J’ai vu plusieurs matchs du MCA. Le coach Ben Yahia a accompli un bon travail, en particulier sur le plan défensif (…) Nous allons désormais concentrer nos efforts sur le secteur offensif pour le rendre plus efficace » Nous avons actuellement trois joueurs étrangers. Le règlement nous autorise à en avoir un quatrième. Nous allons étudier cela avec la direction », a-t-il indiqué.