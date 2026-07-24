Le MC Alger annonce le retour de Youcef Belaïli

Le feuilleton a duré des semaines. Il vient de connaître un tournant décisif. La direction du Mouloudia d’Alger a annoncé cette soirée avoir conclu un accord définitif avec Youcef Belaïli, en vue de son retour au club pour la saison 2026/2027. La réunion qui a scellé cet accord s’est tenue en présence du joueur, de son père, de son agent et du manager du MCA, Djamel Benlamri.

Toutes les conditions financières ont été validées. Un seul obstacle subsiste : le verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) sur la sanction infligée par la FIFA.

Un accord complet, une signature en suspens

Le communiqué publié par le club est sans ambiguïté. L’entente entre les deux parties couvre l’intégralité des aspects contractuels et financiers. Belaïli portera de nouveau les couleurs vert et rouge du Doyen dès que deux conditions seront remplies : la décision du TAS de Lausanne, et la réussite d’une visite médicale.

La prudence affichée par la direction mouloudéenne n’est pas anodine. Enregistrer un joueur frappé d’une suspension internationale active exposerait le club à des sanctions sévères de la part de la FIFA. Impossible, juridiquement, de parapher un contrat dans ces conditions. Le MCA le dit clairement : il attend, mais il est engagé.

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La sanction FIFA, origine d’un long blocage

Tout remonte à mars 2026. La chambre de résolution des litiges de la FIFA avait alors prononcé une suspension de douze mois contre Belaïli, dans le cadre d’un contentieux avec son ancien club corse, l’AC Ajaccio. Le litige portait sur une indemnité de rupture de contrat et sur un document dont l’authenticité avait été vigoureusement contestée par la direction ajaccienne.

Conséquence directe : aucune compétition officielle, ni en club ni en sélection, jusqu’en mars 2027 selon le calendrier initial. Rapidement, l’entourage du joueur avait mandaté un avocat pour introduire un recours devant le TAS, espérant obtenir une réduction, voire une annulation de la peine. C’est ce verdict, attendu autour de la mi-juillet, qui conditionne désormais la suite du dossier au Mouloudia.

Pour Belaïli, l’enjeu dépasse le simple cadre du mercato. Une décision favorable du TAS lui ouvrirait non seulement les portes du MCA, mais aussi celles d’une possible participation aux prochaines échéances internationales avec les Fennecs.

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Le Mouloudia réaffirme son engagement envers Belaïli

Dans son communiqué, la direction du club insiste sur un point : elle ne lâchera pas le dossier. Le MCA confirme tenir à ses promesses et maintenir l’ensemble des engagements pris lors de la réunion. Un message adressé autant au joueur qu’aux supporters, qui avaient manifesté leur impatience début juillet.

Car le contexte interne au club reste sous tension. Quelques jours plus tôt, une soixantaine de membres des ultras « Green Corsairs » avaient envahi le centre d’entraînement de Zéralda pour réclamer des recrues à la hauteur des ambitions du Doyen. La pression sur la direction était palpable. Cet accord avec Belaïli constitue une réponse concrète, même si elle reste conditionnelle.

Le mercato mouloudéen s’annonce par ailleurs ambitieux. Le dossier Adam Ounas, dont le salaire exigé atteint 100 000 euros mensuels, illustre les nouvelles capacités financières du club depuis l’implication renforcée de la Sonatrach. Belaïli s’inscrirait dans cette logique de recrutement haut de gamme, lui qui avait déjà contribué au titre de champion d’Algérie lors de son précédent passage au MCA.