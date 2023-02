Le Mbesses algérien dans le Top 100 mondial des meilleurs gâteaux

Le spécialiste des voyages et des conseils en matière des spécialités culinaires, TasteAtlas, vient de sortir un nouveau classement des meilleurs gâteaux. Encore une fois, une spécialité algérienne compte parmi le Top 100 mondial de TasteAtlas.

Pour rappel, le mois de décembre dernier, TasteAtlas a établi un classement des meilleures cuisines au niveau mondial. La cuisine algérienne s’est positionnée dans 34e place. Mais a été élue la meilleure en Afrique et au monde arabe.

Par ailleurs, le nouveau classement de Tasteatlas inclut également une spécialité algérienne, un des gâteaux emblématiques de la pâtisserie traditionnelle, le Mbesses.

Classement des meilleurs gâteaux : le Mbesses algérien dans le Top 100 mondial

Le Top 100 mondial des gâteaux les mieux notés de TastesAtlas a élu le Medovik Russe comme le meilleur gâteau au miel. En 2 e position de ce classement se positionne le Sernik, une spécialité à base de fromage blanc au miel. Par ailleurs, la troisième place de ce podium a été attribuée au Cheesecake japonais.

Par ailleurs, dans son classement des meilleurs gâteaux, TasteAtlas a placé le Mbesses algérien en 83e position. Ce gâteau traditionnel représente le seul gâteau arabe et africain figurant dans cette liste. Connu également sous le nom de « Mtekba », dans certaines régions, et dans d’autres, « Aghroum n zzit » est la galette de semoule et au beur qui a bercé l’enfance de tous les Algériens et continue d’être transmise de génération en génération.

Cette délicieuse galette se prépare à base de semoule et de beur et se cuit sur un tajine en métal. Le Mbesses ressemble au « Bradj » une autre galette qu’on farce avec une pâte de dattes. Ce gâteau emblématique de la tradition algérienne se sert avec un verre de thé ou arrosé de miel.

