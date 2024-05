Le Maroc moqué par la BBC pour ses doutes sur la récolte de blé algérienne

Imaginez des champs de blé à perte de vue, ondoyant sous la brise, parsemés de moissonneuses-batteuses qui récoltent un or jaune précieux. Cette image idyllique n’est pas un mirage, mais bien la réalité de la campagne de récolte de blé qui bat son plein en Algérie.

Mais alors que l’Algérie célébrait fièrement sa moisson de blé abondante, une réaction inattendue est venue du Maroc. Loin de partager la joie de son pays frère, le Maroc a choisi de douter de la véracité des images, affirmant qu’elles avaient été truquées et réalisées à l’aide de l’intelligence artificielle !

En effet, après que les services agricoles algériens aient réalisé un travail professionnel en filmant la campagne de récolte du blé à Adrar, M’Sila et d’autres wilayas, et que les images aient montré des files interminables de camions attendant de transporter la récolte, cela a apparemment dérangé le voisin marocain.

Aveuglé par ses propres complexes et son incapacité à accepter le succès d’autrui, le Maroc a choisi de ridiculiser l’Algérie, s’exposant ainsi aux moqueries de la communauté internationale.

La chaîne Medi 1 n’a pas hésité à diffuser un reportage affirmant que la vidéo était truquée et réalisée à l’aide de… l’intelligence artificielle !

Cette accusation ridicule a été relayée par la chaîne britannique BBC dans sa version arabe. La présentatrice du programme a déclaré qu’après que le président Tebboune ait confirmé que la priorité serait de garantir la sécurité alimentaire, l’Algérie a pu augmenter la production de blé cette année de deux millions de tonnes.

Récolte de blé : l’Algérie triomphe et le Maroc s’enfonce dans le ridicule

La présentatrice de BBC a poursuivi en déclarant : “Cependant, la chaîne marocaine Medi 1 a douté des images diffusées par la télévision algérienne et a déclaré que la vidéo avait été réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle. Nous avons contacté la chaîne marocaine pour nous fournir les preuves qui l’ont amenée à dire que la vidéo était truquée, mais elle n’a pas répondu à nos demandes de renseignements.”

Face à cette absurdité, les internautes algériens ont répondu en publiant des vidéos sous différents angles montrant les immenses files de camions et même des moissonneuses-batteuses en train de récolter la récolte.

Ces vidéos ont clairement démontré la véracité des images et la réalité de l’abondante récolte de blé en Algérie.

Il est clair que l’augmentation de la production de blé en Algérie dérange le Maroc, car cela représente une première étape importante sur la voie de la garantie de la sécurité alimentaire du pays.

Cette augmentation place l’Algérie sur la trajectoire pour devenir le deuxième producteur de blé d’Afrique du Nord dès l’année prochaine, surpassant ainsi le Maroc.

L’Algérie ne se contente pas de cette augmentation de la production de blé. Le pays fait des pas de géant pour assurer sa sécurité alimentaire en investissant massivement dans la culture du blé en plein désert et en mettant en place un méga projet de 3,5 milliards de dollars avec le Qatar pour garantir l’approvisionnement en lait et en viande.

Ces initiatives ambitieuses démontrent la détermination de l’Algérie à devenir un acteur majeur de la sécurité alimentaire dans la région.

Face aux doutes injustifiés du Maroc et aux moqueries de certains, l’Algérie a démontré, une fois de plus, sa capacité à relever les défis et poursuit sa marche vers l’autosuffisance alimentaire et s’impose comme un modèle à suivre dans la région.