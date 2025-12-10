Le Maroc inscrit le caftan au patrimoine de l’UNESCO : qu’en est-il du dossier algérien ?

Le conflit patrimonial autour de l’origine du caftan, vêtement emblématique de la garde-robe féminine, atteint un nouveau sommet. L’Algérie et le Maroc maintiennent, chacun avec force, leur revendication de la parenté culturelle de cette tenue historique, alimentant une vive rivalité entre les deux pays.

Cependant, dans un dénouement qui a surpris les internautes algériens, l’UNESCO vient de prendre une décision inattendue. En dépit du contexte de revendications croisées, et après l’introduction du caftan (aux côtés de la Malehfa et de la Gandoura) dans un dossier algérien soumis l’année précédente, l’UNESCO a annoncé l’inscription du dossier marocain sous l’intitulé : « Le caftan marocain : art, tradition et savoir-faire » au titre de son patrimoine culturel et immatériel.

Cette annonce, perçue comme un coup de théâtre, marque-t-elle la fin du conflit culturel ou, au contraire, une nouvelle phase de celui-ci ?

Le dossier algérien : Gandoura, Melehfa et savoir-faire traditionnels, avec le caftan parmi les tenues illustrées

En 2024, l’Algérie a réussi à inscrire, au patrimoine mondial de l’UNESCO, son dossier, baptisé « Le costume féminin de cérémonie dans le Grand Est de l’Algérie : savoir-faire associés à la confection et à la parure de la « Gandoura » et de la « Melehfa » ».

Selon le ministère de la Culture, ce dossier est une richesse remarquable. Il ne se limite pas aux seuls costumes principaux, mais détaille un ensemble vestimentaire et ornemental complet. En effet, le dossier algérien inclut un large éventail de vêtements traditionnels et de leurs accessoires, notamment :

Les tenues principales : la Gandoura, la Melehfa, et le Caftan.

la Gandoura, la Melehfa, et le Caftan. Les vêtements intérieurs et bas : le Saroual (pantalon), la Dakhila, et le Louqaâ.

le Saroual (pantalon), la Dakhila, et le Louqaâ. Les accessoires de tête et d’épaule : le Qatt, le Qouit, le Lhaff, la Chachia (coiffe), et le Mendil.

le Qatt, le Qouit, le Lhaff, la Chachia (coiffe), et le Mendil. Les ceintures et ornements : le Qnour et la Ceinture elle-même.

le Qnour et la Ceinture elle-même. Les bijoux de tête et de visage : La Chachia ornée de sultanis, le Djebin, le Khit el Rouh, le Manaqich, et le Meshraf.

La Chachia ornée de sultanis, le Djebin, le Khit el Rouh, le Manaqich, et le Meshraf. Les colliers et parures de corps : Le Makhlal, le Skhab (collier parfumé), le Hriz, et l’Abzim.

Le Makhlal, le Skhab (collier parfumé), le Hriz, et l’Abzim. Les bijoux de taille et de jambes : La Mahzama (ceinture), la Ceinture (générique), les Masaïs, les Maqaïs, le Khalkhal (bracelet de cheville), et le Radif.

Le « caftan marocain » inscrit à l’UNESCO

Aujourd’hui, les internautes algériens ont été surpris de découvrir la décision de l’UNESCO d’inscrire le caftan au nom du Maroc, notamment dans un dossier intitulé : « Le Caftan marocain : art, traditions et savoir-faire ».

En effet, lors de la 20ᵉ session du Comité du patrimoine culturel immatériel, qui se tiendra jusqu’au 13 décembre 2025 à New Delhi en Inde, l’organisation rappelle : « Le caftan est une longue tunique portée par des personnes de tous les âges et de tous les genres lors d’occasions spéciales et de célébrations. Il se décline en différents styles et tissus, et peut-être porté avec ou sans ceinture décorative. »

« Issu de diverses cultures, ce vêtement traditionnel est connu pour son ouverture centrale, ses boutons et ses riches ornements faits à la main, souvent composés de broderies, de perles et de paillettes », écrit l’organisation avant d’ajouter : »Le caftan est porté lors d’événements sociaux et religieux importants tels que les mariages, les baptêmes, les rituels de passage à l’âge adulte et les festivals.

